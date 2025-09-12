Volver | La Tecla Municipios 12 de septiembre de 2025 BOLETO PICADO

Whisky, habano y polémica: el video del consejero escolar que desató un pedido de renuncia

El triunfo electoral de Fuerza Patria en Patagones se vio opacado por un video viral en el que el consejero escolar Darío Ricca celebra ostentosamente y deja un polémico mensaje, lo que provocó repudios y pedidos de dimisión.

