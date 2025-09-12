Whisky, habano y polémica: el video del consejero escolar que desató un pedido de renuncia
El triunfo electoral de Fuerza Patria en Patagones se vio opacado por un video viral en el que el consejero escolar Darío Ricca celebra ostentosamente y deja un polémico mensaje, lo que provocó repudios y pedidos de dimisión.
Compartir
El reelecto consejero escolar Darío Ricca, de Fuerza Patria, quedó en el centro de la tormenta tras difundirse un video en el que celebra su victoria electoral con whisky y habano, sumado a un mensaje que generó indignación en la comunidad de Patagones.
La grabación, que comenzó a circular en grupos de WhatsApp pocas horas después del cierre del escrutinio, muestra a Ricca levantando una copa de whisky Cardhu ,valuado en más de $200.000, mientras afirma: “Comer león te deja un 3 por ciento de sabor raro en la boca y estoy tratando de sacar ese sabor raro. Calculo que con un poquito de habano y de whisky añejo se me va a ir ese 3 por ciento de sabor raro. Salud compañeros, hasta la victoria siempre”.
El chiste, que hizo referencia indirecta a la derrota del espacio opositor “La Libertad Avanza” ,identificado con el símbolo del león, cayó muy mal entre vecinos y referentes políticos. La polémica fue tal que Ricca terminó restringiendo su cuenta de Facebook tras la ola de críticas.
Entre las voces que se alzaron, el intendente Ricardo Marino fue contundente: “Quiero expresar un enérgico repudio al video que circula en redes sociales y que involucra al consejero escolar Darío Ricca. Dicho material resulta ofensivo y en nada refleja los valores que defendemos: el respeto, la responsabilidad y la vocación de servicio hacia toda la comunidad educativa y la ciudadanía en general”.
Marino aclaró que no puede decidir sobre la continuidad del consejero, dado que fue electo por el voto popular, pero sostuvo que la actitud “no representa en absoluto los ideales ni el proyecto político” del espacio.
Mientras tanto, en redes y grupos vecinales continúan los pedidos para que Ricca dé explicaciones públicas e incluso presente su renuncia.