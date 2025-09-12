Donald Trump aseguró que detuvieron al presunto asesino de Charlie Kirk
El mandatario confirmó la noticia en una entrevista que brindó para el medio internacional Fox News. “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”, aseguró.
El crimen del activista ultraderechista Charlie Kirk conmocionó a los ciudadanos norteamericanos. Del mismo modo, los medios del mundo se hicieron eco de la tragedia.
En las últimas horas, se había viralizado un video donde se podía observar al autor del asesinato huir de la escena. Sin embargo, tras un arduo trabajo de las autoridades, pudieron detener al presunto asesino de Kirk.
Según el mandatario estadounidense, la captura se produjo luego de que “alguien muy cercano” al sospechoso lo entregara a las autoridades. El joven se encuentra detenido en una comisaría local.
De acuerdo con fuentes citadas por Trump, tanto un ministro como el propio padre del sospechoso colaboraron en la entrega. Está anunciado que en breve las autoridades brindarán una conferencia de prensa.
El criminal, de unos 20 años, se entregó a la policía estatal y local de Utah. Las autoridades federales no han revelado su nombre porque aún están investigando pistas y ejecutando órdenes de registro, según el funcionario, que pidió permanecer en el anonimato para discutir los detalles de la investigación en curso, reportó The New York Times.
Trump dijo que el informante era “una persona relacionada con las fuerzas del orden, pero era una persona de fe, un ministro”. El mandatario también señaló que el padre de la persona detenida cooperó con los investigadores.
El presidente reconoció que solo recibió una breve información antes de la entrevista, y aclaró: “Siempre estoy sujeto a correcciones, pero solo les estoy dando lo que he oído”.
Hasta el momento, las autoridades habían pedido ayuda al público, al ofrecer una recompensa de 100.000 dólares, y habían difundido imágenes del sospechoso huyendo con una gorra y una mochila.
La confirmación de Trump de que el individuo está bajo custodia supone el primer indicio firme de que la investigación se encamina hacia su desenlace.
Quién es Tyler Robinson, el asesino de Kirk
Con 22 años y oriundo de Utah, Tyler Robinson es un militante republicano que mostraba un perfil bastante alejado de la violencia vista en las últimas horas. En las redes circulan fotos de su infancia sosteniendo armas, tal como lo permite la ley norteamericana.
Se cree que el sospechoso disparó un solo tiro desde una posición elevada a unos 200 metros de la carpa donde Kirk, de 31 años, estaba sentado.
Según apuntaron varios medios, Tyler fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah)