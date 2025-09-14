“El PJ es un partido político, no un club de amigos” 

EL DIA DESPUES
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
- ¿Cuál es la propuesta de Unión Federal para para las elecciones de octubre?
Este triunfo contundente en #EstebanEcheverría y en todo el territorio bonaerense debe ser el comienzo de un nuevo camino, que arranca desde mañana mismo. Voy a seguir luchando, militando y trabajando por el bienestar de las vecinas y los vecinos del distrito y de toda la… pic.twitter.com/3kCQgKeOgH— Fernando Gray (@fernandogray) September 8, 2025