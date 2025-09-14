“El PJ es un partido político, no un club de amigos” 

EL DIA DESPUES

Política y economía: los frentes abiertos que desafían el futuro de Kicillof Con quórum propio en el Senado y una victoria contundente que lo proyecta como figura nacional, el gobernador enfrenta el reto de sostener la gestión en medio del ajuste de Milei y, al mismo tiempo, ordenar la interna peronista para componer las nuevas melodías que definan su futuro político y económico