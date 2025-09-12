Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2025 RESPUESTA

Brandsen: el intendente Raitelli se cruzó con un concejal y luego habló de “un malentendido”

La discusión comenzó por una actividad partidaria y derivó en un fuerte intercambio; luego, Raitelli relativizó la situación.

