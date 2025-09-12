Brandsen: el intendente Raitelli se cruzó con un concejal y luego habló de “un malentendido”
La discusión comenzó por una actividad partidaria y derivó en un fuerte intercambio; luego, Raitelli relativizó la situación.
Compartir
Un violento episodio político se registró en Brandsen cuando el intendente Fernando Raitelli y el concejal oficialista Lucas Bronicardi se enfrentaron en plena calle con insultos, empujones y presuntos golpes. Ambos pertenecen a Fuerza Patria, aunque en líneas internas distintas: Raitelli responde a La Cámpora y Bronicardi al Frente Grande de Mario Secco. El cruce se originó cuando una colaboradora del intendente tomó fotos de una entrega de mercadería organizada por el y, sin mediar otra palabra, el jefe comunal le habría propinado a Bronicardi lo que parece ser un golpe o empujón.
A partir de ese momento los dos hombres empezaron a intercambiar insultos: “falopero”, “estúpido”, “delincuente”, “borracho asqueroso”.
La situación fue breve pero muy tensa, y finalizó cuando Raitelli, sin dejar de increpar al concejal, retrocedió hasta la camioneta, se metió y arrancó nuevamente.
Frente a la difusión el intendente Fernando Raitelli respondió: "Ante los hechos que se han viralizado en redes sociales y en algunos medios nacionales, quiero aclarar esta situación. Hoy a la tarde yo transitaba por la calle Ituzaingo de Brandsen junto a mi hija Isabela de 5 años y la directora de ceremonias de la municipalidad. Nos encontramos con un camión mal estacionado en el centro de Brandsen, incumpliendo con una ordenanza de un montón de militantes del Frente Grande, que militan con el concejal Lucas Bronicardi, haciendo un pasamano de mercadería".
En esta línea Raitelli aclaró que: "Ante esa situación bajo y me presento con el chofer del camión, muy amablemente, me da el remito de la mercadería que le habían mandado Desarrollo de la Comunidad de Provincia de Buenos Aires y al ratito se aparece el concejal Bronicardi y me manda a agredir con alguno de sus militantes. Nosotros no respondimos con ninguna situación violenta, estamos en contra de toda situación violenta, pero como intendente tengo que hacer respetar las ordenanzas. De ninguna manera podían estar ahí".
También dejò en claro que: "Ante esta situación violenta, que intentaron pegarme un golpe de puño uno de sus militantes, hicimos la denuncia penal correspondiente. Yo tengo la obligación de hacer respetar las ordenanzas. Ante esa situación yo no podía seguir de largo y mirar para el costado, pero de ninguna manera voy a aceptar que me agregan y menos que difundan información falsa".
"No hubo heridos, no hubo golpes de puño porque un militante de su mismo espacio evitó que le peguen al intendente a quien les habla" finalizó.