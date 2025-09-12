Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2025 ESTADO CRITICO

Inundaciones sin control: más de 2 millones de hectáreas bajo agua en el interior bonaerense

Carbap advirtió que la situación es “sumamente crítica” y afecta tanto a la producción como a la vida rural. Denunció la paralización de las obras del Plan Maestro del Salado y cuestionó al gobierno de Javier Milei por no liberar los fondos hídricos.

