Este sábado arranca el escrutinio definitivo de los votos del domingo

La Junta Electoral definió el cronograma para el conteo de los sufragios de las elecciones legislativas bonaerenses.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires definió el cronograma para el escrutinio definitivo de los votos emitidos en las elecciones legislativas provinciales del domingo pasado. Arranca este sábado, en el centro de La Plata.

En efecto, según el esquema dispuesto por la Junta, el conteo final de los sufragios (que es el que vale legalmente) se iniciará pasado mañana, en el Pasaje Dardo Rocha, que ocupa la manzana delimitada por las calles 6, 7, 49 y 50 de la capital bonaerense.

El sábado por la mañana comenzará el proceso con el conteo de los votos emitidos en la octava sección electoral (correspondiente a La Plata) y en el distrito de Campana, y se extenderá también durante el domingo.

Los fiscales y apoderados de las diferentes alianzas y partidos que se presentaron a la elección podrán seguir el proceso del escrutinio a través de cuatro terminales de consulta.

Los apoderados, en particular, tendrán un día de plazo para pedir revisiones del conteo realizado en cada jornada. Es decir, cualquier observación sobre lo escrutado el sábado podrá hacerse hasta el domingo a las 18.


 

