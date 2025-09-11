11 de septiembre de 2025
TRAS EL ESCÁNDALO
Imputan por varios delitos a la “jueza de Dios”
Julieta Makintach enfrenta fuertes acusaciones por su accionar durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, que fue anulado.
La jueza Julieta Makintach, que se encamina a ser sometida a un juicio político que podría derivar en su destitución, enfrenta ahora, además, una acusación por varios delitos diferentes.
Tanto el eventual jury como estas imputaciones tienen que ver con su actuación durante el juicio por la muerte del astro futbolístico Diego Maradona, que debió ser anulado tras el escándalo suscitado por la filmación secreta, durante las audiencias, de un documental centrado en la propia Makintach.
Apodada “la jueza de Dios” por esta razón, la magistrada debió renunciar tras la revelación de que se estaba registrando ese documental, bajo el título Justicia Divina. Pero la cosa no acabó ahí: todo el juicio fue anulado y deberá sustanciarse nuevamente.
Además, Makintach enfrentará un juicio político y, ahora, pesan sobre ella acusaciones por los delitos de cohecho pasivo, violación de sus deberes como funcionaria pública y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo presentaron hoy la imputación formal.
En su texto, consideran que en la investigación de los hechos “surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”.
Al facilitar las filmaciones, brindar acceso a distintas áreas del edificio de Tribunales y prestarse al documental “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”, Makintach incurrió en varias figuras penales, afirman los fiscales.