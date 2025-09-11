Volver | La Tecla Nacionales 11 de septiembre de 2025 EN LUCHA

Francisca Staiti sobre el veto al financiamiento universitario: “Sí hay plata”

La titular de la CONADU Histórica dijo que el gobierno tiene los recursos para sostener a las universidades pero prioriza otras áreas. En diálogo con “Desconfiados”, denunció que se están “desguazando” los cargos mejor pagos y generalizando los más precarios.

Compartir