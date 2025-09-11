11 de septiembre de 2025
LEGISLATURA
Diputados vuelve a sesionar tras cuatro meses de inactividad: será el próximo jueves
Luego de una extensa pausa por la campaña y las elecciones, la cámara baja presidida por Alexis Guerrera tendrá una nueva sesión ordinaria prevista para la semana que viene
La Legislatura bonaerense no tuvo mucha actividad este año. Las divisiones internas y la campaña electoral para la contienda bonaerense perjudicaron al normal funcionamiento de ambas cámaras y hubo pocas sesiones en este año. Sin embargo, lego del triunfo arrollador de Fuerza Patria, asoma en el horizonte un nuevo encuentro para tratar nuevas normativas.
Si bien todavía no lanzaron la convocatoria oficial, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionará el próximo jueves luego de una extensa inactividad parlamentaria. Para encontrar la última sesión hay que viajar al mes de mayo, cuando aprobaron el cambio de los plazos electorales para la elección bonaerense, uno de los temas que encendía la interna dentro del peronismo.
En el proyecto de ley que modificaba los plazos electorales, se estableció que en 50 días anteriores a la fecha del acto electoral para la presentación de listas de los partidos inscriptos a la Junta Electoral para su oficialización, y en 30 días para la presentación de las boletas identificatorias de los candidatos oficializados.
En esa línea, la Cámara conducida por el dirigente del Frente Renovador, Alexis Guerrera, tendrá una nueva sesión luego de cuatro meses de inactividad. Si hubo una serie de reuniones de comisiones para asegurar la actividad parlamentaria.
La última comisión en tener actividad fue la de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada peronista Susana González, donde dieron luz verde a distintas iniciativas como el proyecto que promociona la salud mental en las entidades deportivas. También el que implementa en el ámbito del Ministerio de Seguridad, el sistema de seguridad denominado Plataforma multiagencial, entre otras cuestiones.
Otra comisión que tuvo actividad en el receso fue la de Legislación General, presidida por el diputado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, donde se aprobaron varios proyectos de ley como el que reglamenta la actividad profesional del/la acompañante terapéutico/a como trabajador/a en el área de la salud y los derechos humanos, promoviendo la jerarquización de la profesión.
Todo indica que vuelve la actividad parlamentaria luego de cuatro meses de inactividad. Por el lado del Senado, la última sesión fue la del 24 de junio, donde tuvo media sanción la iniciativa del senador Luís Vivona que habilita la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares.
Algunas de las iniciativas más importantes que están congeladas en la Legislatura bonaerense son el endeudamiento que envió el Poder Ejecutivo, además de los proyectos sanitarios de ambulancias y la creación de una empresa bonaerense de medicamentos.
También hay un montón de iniciativas relacionadas al combate de la ludopatía infantil, la promoción de la obligatoriedad de la sala de tres años para los jardines de infantes, además de la creación de la Ley de promoción y desarrollo de la Industria Audiovisual