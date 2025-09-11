Diputados vuelve a sesionar tras cuatro meses de inactividad: será el próximo jueves

POR REDES SOCIALES

Magario salió al cruce de Milei tras el 1.9% de inflación: “Nadie te lo cree” La vicegobernadora recogió el guante luego del contundente triunfo en las urnas y le pegó al gobierno nacional luego de que publicaran el nuevo Índice de Precios al Consumidor. Cuestionó el aumento de las tarifas de servicios y los alquileres