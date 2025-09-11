Apps
Magario salió al cruce de Milei tras el 1.9% de inflación: “Nadie te lo cree”

La vicegobernadora recogió el guante luego del contundente triunfo en las urnas y le pegó al gobierno nacional luego de que publicaran el nuevo Índice de Precios al Consumidor. Cuestionó el aumento de las tarifas de servicios y los alquileres

Compartir

Luego de la contundente victoria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la vicegobernadora Verónica Magario cuestionó con firmeza al presidente Javier Milei luego de que el Indec publicase el número de inflación de agosto que alcanzó el 1.9%. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el miércoles el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto que fue del 1,9%, y marca el cuarto mes consecutivo de sostenimiento del alza de precios. El valor del IPC registrado el mes pasado es igual al de julio, y superior a los de mayo y junio, que fueron del 1,5 y 1,6% respectivamente.

Quien fuese candidata testimonial por la Tercera sección electoral, se impuso por el 53.97% de los votos ante el candidato de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, quien apenas consiguió el 28.43% y quedó en el segundo lugar en la elección del pasado domingo. En total, a Fuerza Patria la votaron 1.615.657 personas en la zona sur del Conurbano bonaerense

Tras el triunfo en las urnas, que le permitió al peronismo obtener 10 bancas por la Tercera sección, la vicegobernadora se expresó a través de su cuenta de X para cuestionar el modelo económico del gobierno y el reciente dato de inflación: “¿1,9% de inflación, Milei? No es lo que siente la gente que le pasa a sus bolsillos. Todo sube, incluido el dólar, y se va a precios, por supuesto. ¿1,9%? No entendemos qué está registrando este índice. Pero seguramente no registra lo que le pasa a la gente en la vida real”.
 


Allí añadió: “¿O sea que, según tus planillas, los precios se movieron en agosto como lo hicieron básicamente, en mayo, junio y julio? ¡¡¡Por favor, Milei!!! En nuestros barrios la luz aumentó un 70% y el gas también subió mucho. ¿1,9%? No se entiende. ¿En serio estás hablando?”.

Cabe recordar que, debido a que la candidatura de Verónica Magario fue testimonial, quien ocupará su lugar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires será María Silvina Nardini, representante del partido Frente Grande que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco.

“En estos ocho meses del año, según vos, la inflación total fue del 19,5%. ¿Dónde? ¿En qué? La vida real muestra que entre servicios y alquiler, se va el 70% de un sueldo medio y cada mes ese porcentaje aumenta. ¿Y el costo de vida aumentó 19,5%? Nadie te lo cree, Milei”, cerró la vicegobernadora.
 

