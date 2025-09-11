Magario salió al cruce de Milei tras el 1.9% de inflación: “Nadie te lo cree”

¿1,9% de inflación, Milei? No es lo que siente la gente que le pasa a sus bolsillos. Todo sube, incluido el dólar, y se va a precios, por supuesto. ¿1,9%? No entendemos qué está registrando este índice. Pero seguramente no registra lo que le pasa a la gente en la vida real.