Apps
Miércoles, 10 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
10 de septiembre de 2025
MOMENTOS CRITICOS

Terror en Mendoza: una alumna llevó un arma, disparó dos veces y se atrincheró en el patio

El episodio comenzó por la mañana, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, en uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en ese municipio.

Terror en Mendoza: una alumna llevó un arma, disparó dos veces y se atrincheró en el patio
Compartir

Una situación de pánico se vive en la escuela Marcelino Blanco, en el municipio de La Paz, que se encuentra en el límite con San Luis. Una adolescente de 14 años llevó un arma a la escuela, efectuó al menos dos disparos y se atrincheró en el patio del establecimiento.

Según el relato de la secretaria, efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo de los disparos y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro y que difundieron medios de Mendoza. 

"Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.

De acuerdo con el reporte de Los Andes, la adolescente pasó primero por el baño antes de salir con el arma cargada, tras lo cual apuntó fugazmente a algunos compañeros.

La alumna sería hija de un comisario retirado que se desempeñaba en San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.

Según testigos, la menor no entregó todavía el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. Describieron a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad de Mendoza solicitó a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar la seguridad y el respeto hacia la menor.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

EN VEREMOS
Andrés Sosa

La primera reacción del Gobierno de Kicillof ante el nombramiento de Catalán

Desde la provincia de Buenos Aires todavía aguardan el llamado de Nación para entablar diálogo tras las elecciones. Sin embargo, las señalas de la Casa Rosada son contradictorias.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En medio de la crisis política y económica, Milei eligió a su ministro del Interior

Llegará al país el primer vuelo con argentinos deportados por el gobierno de Trump

La primera reacción del Gobierno de Kicillof ante el nombramiento de Catalán

“Se quedó sin pintura": airoso con los resultados, Kicillof le mojó la oreja a Milei

El gobierno bonaerense endurece críticas a Milei tras el triunfo electoral

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET