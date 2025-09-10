Volver | La Tecla Nacionales 10 de septiembre de 2025 MOMENTOS CRITICOS

Terror en Mendoza: una alumna llevó un arma, disparó dos veces y se atrincheró en el patio

El episodio comenzó por la mañana, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, en uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en ese municipio.

Compartir