Terror en Mendoza: una alumna llevó un arma, disparó dos veces y se atrincheró en el patio
El episodio comenzó por la mañana, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, en uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en ese municipio.
Una situación de pánico se vive en la escuela Marcelino Blanco, en el municipio de La Paz, que se encuentra en el límite con San Luis. Una adolescente de 14 años llevó un arma a la escuela, efectuó al menos dos disparos y se atrincheró en el patio del establecimiento.
Según el relato de la secretaria, efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo de los disparos y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro y que difundieron medios de Mendoza.
"Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.
De acuerdo con el reporte de Los Andes, la adolescente pasó primero por el baño antes de salir con el arma cargada, tras lo cual apuntó fugazmente a algunos compañeros.
La alumna sería hija de un comisario retirado que se desempeñaba en San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.
Según testigos, la menor no entregó todavía el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. Describieron a la niña como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad de Mendoza solicitó a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar la seguridad y el respeto hacia la menor.