Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2025 OTRO REVÉS PARA MILEI

La Justicia respaldó a Kicillof y ratificó la potestad sobre el impuesto Automotor y de Sellos

La Cámara Federal de La Plata dejó sin efecto la cautelar contra ARBA y confirmó que los Registros Seccionales deben seguir recaudando tributos en la territorio bonaerense. Los detalles del fallo.

