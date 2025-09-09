9 de septiembre de 2025
OTRO REVÉS PARA MILEI
La Justicia respaldó a Kicillof y ratificó la potestad sobre el impuesto Automotor y de Sellos
La Cámara Federal de La Plata dejó sin efecto la cautelar contra ARBA y confirmó que los Registros Seccionales deben seguir recaudando tributos en la territorio bonaerense. Los detalles del fallo.
La Sala I de la Cámara Federal de La Plata falló a favor de la provincia de Buenos Aires y levantó la cautelar que frenaba la Resolución Normativa 26/2024 de la Agencia de Recaudación (ARBA). Con la medida, se garantiza que los Registros Seccionales continúen cobrando impuestos Automotor y de Sellos en el territorio bonaerense.
El fallo representa un revés para el gobierno nacional, que había intentado limitar la potestad tributaria bonaerense a través de una presentación del Ministerio de Justicia. La decisión judicial fue interpretada como un triunfo de la administración de Axel Kicillof frente a la estrategia impulsada por la gestión de Javier Milei.
Los jueces señalaron que no existía peligro en la demora y recordaron que el esquema de percepción de impuestos se aplica de forma ininterrumpida desde hace 34 años. También advirtieron que suspenderlo habría generado un fuerte impacto en las cuentas provinciales, sin perjuicio alguno para el Estado Nacional.
Desde el organismo recaudador bonaerense destacaron que “el fallo ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como el de este caso”. En ese marco, remarcaron que se trata de una señal favorable para el federalismo y la autonomía provincial.
El Tribunal subrayó que los actos administrativos cuentan con presunción de validez, por lo que las medidas cautelares deben cumplir requisitos estrictos para prosperar. Al no verificarse ese estándar, la Cámara dispuso restituir la plena vigencia de la Resolución Normativa 26/2024 dictada por ARBA.
Con este pronunciamiento, los Registros Seccionales de la DNRPA están obligados a mantener sus prácticas habituales de percepción y retención de impuestos. La medida reafirma lo establecido por el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente en materia de recaudación provincial.