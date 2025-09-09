Apps
Martes, 9 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de septiembre de 2025
BLANCO SOBRE NEGRO

Ganador y orgullosamente testimonial: la confirmación de un intendente peronista

El jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, fue uno de los peronistas más votados el domingo. En un programa de TV ratificó que seguirá al frente del municipio y no integrará el Concejo Deliberante local.

Ganador y orgullosamente testimonial: la confirmación de un intendente peronista
Compartir

Horas después de la contundente victoria de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas, el intendente y candidato a concejal en primer término de ese distrito, Leonardo Nardini, ratificó que no asumirá la banca para la que resultó electo el último domingo.

En una entrevista concedida al canal Todo Noticias, el jefe comunal respondió: “No, obviamente no”, al ser consultado sobre si asumiría su cargo en el deliberativo malvinenses, explicando que su postulación testimonial tuvo como objetivo “defender la gestión”.
“Nosotros trabajamos todos los días. En la elección de 2023 obtuvimos el 60% de los votos.

Terminó la elección y no es que me guardo o no estoy. Estoy en contacto permanente, resolviendo problemas, recibiendo a los vecinos. Le explicamos a la gente que nuestra candidatura defendía la gestión en Malvinas Argentinas, que, como otros distritos, está siendo vulnerada por el Gobierno”, sostuvo.

Nardini fue el intendente más votado de las elecciones bonaerenses, encabezando la lista de ediles peronistas en ese municipio de la Primera Sección electoral, obteniendo más del 68% de votos y superando por casi 46 puntos a Ana Laura Aiello, de La Libertad Avanza.

Al respecto, agregó: “Tenés un montón de legisladores nacionales que la gente ha votado y no saben ni quiénes son. Hay una diputada que opina sobre cómo solucionar el país, pero vive en Malvinas y nadie la conoce”. 

Claro que no es el único caso el de Nardini, ya que una veintena de alcaldes se anotaron en la boleta local para proteger sus distritos, como Mario Seco en Ensenada, Juan José Mussi en Berazategui o Fabián Cagliardi en Berisso.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

TRIUNFO ARRASADOR
Andrés Sosa

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

El Gobernador bonaerense salió fortalecido luego del revolcón que le dio a los libertarios en las urnas y el escenario político se agita. La pelea interna con Cristina y Máximo continúa su curso, la relación aceitada con Massa y las decisiones que deberá tomar hacia el 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página 

Concejal libertario abandona el bloque y es el primer edil en saltar del barco post derrota

La Justicia respaldó a Kicillof y ratificó la potestad sobre el impuesto Automotor y de Sellos

FP: Más diputados y el Senado a favor

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET