Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2025 BLANCO SOBRE NEGRO

Ganador y orgullosamente testimonial: la confirmación de un intendente peronista

El jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, fue uno de los peronistas más votados el domingo. En un programa de TV ratificó que seguirá al frente del municipio y no integrará el Concejo Deliberante local.

