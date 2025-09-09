Apps
Martes, 9 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
9 de septiembre de 2025
BORRON Y CUENTA NUEVA

Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página 

Luego del contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Chivilcoy, el intendente Guillermo Britos reconoció la derrota de su espacio político y anticipó posibles cambios en el gabinete municipal.

Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página 
Compartir

Luego del contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Chivilcoy, el intendente Guillermo Britos reconoció la derrota de su espacio político y anticipó posibles cambios en el gabinete municipal.

“Después del resultado electoral del día de ayer, he recibido la renuncia de la Jefa de Gabinete, Secretarios, Directores, Coordinadores y Delegados Municipales quienes la ponen a disposición para evaluar cuáles de ellos continúan y quienes no. Lo decidiremos en los próximos días”, afirmó el jefe comunal.
 
En declaraciones a la prensa, Britos felicitó a la candidata de Fuerza Patria y expresó autocrítica respecto del desempeño de su espacio, Somos Buenos Aires: “La gente nunca se equivoca; en todo caso, nos equivocamos quienes proponemos mal las cosas. Cometí un error personal al integrar una fuerza que no logró insertarse en la gente, no sólo en Chivilcoy”.

El intendente también analizó el contexto regional, señalando que dirigentes históricos como Miguel Lunghi en Tandil o Pablo Petrecca en Junín sufrieron derrotas similares.“Está claro que Somos Buenos Aires no logró entrar en los vecinos como pretendíamos, pero eso no es excusa. Vamos a seguir gobernando estos dos años que restan, con gestión, como siempre lo hicimos”, agregó.

Respecto al Concejo Deliberante, adelantó que su bloque mantendría los seis concejales actuales y descartó que la elección haya estado polarizada: “Se atomizó el voto antikirchnerista. Eso permitió que gane La Cámpora en Chivilcoy. Lo que decidió la gente está bien, siempre lo dije, gane o pierda”.

Finalmente, Britos agradeció a fiscales, militantes y colaboradores de la campaña, y aseguró que su gestión continuará con más ímpetu.

“Bajar los brazos no existe. Vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca. Ya lo hicimos en 2017 y ganamos en 2019. Si el vecino no se siente representado, hay que trabajar para revertirlo”, sentenció.

Con la autocrítica sobre la mesa, Guillermo Britos enfrenta ahora el desafío de redefinir su gestión para los dos años que le restan de mandato. La derrota electoral abrió la puerta a cambios internos y a un replanteo político que buscará reconectar con los vecinos de Chivilcoy. El intendente apuesta a que la renovación del gabinete y un trabajo territorial más intenso permitan recuperar la confianza perdida y rearmar el escenario rumbo a 2025.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

TRIUNFO ARRASADOR
Andrés Sosa

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

El Gobernador bonaerense salió fortalecido luego del revolcón que le dio a los libertarios en las urnas y el escenario político se agita. La pelea interna con Cristina y Máximo continúa su curso, la relación aceitada con Massa y las decisiones que deberá tomar hacia el 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Concejal libertario abandona el bloque y es el primer edil en saltar del barco post derrota

FP: Más diputados y el Senado a favor

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla durante un show

Provincia financiará con $110 millones el Programa Memoria Joven de Abuelas

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET