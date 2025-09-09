9 de septiembre de 2025
BORRON Y CUENTA NUEVA
Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página
Luego del contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de Chivilcoy, el intendente Guillermo Britos reconoció la derrota de su espacio político y anticipó posibles cambios en el gabinete municipal.
“Después del resultado electoral del día de ayer, he recibido la renuncia de la Jefa de Gabinete, Secretarios, Directores, Coordinadores y Delegados Municipales quienes la ponen a disposición para evaluar cuáles de ellos continúan y quienes no. Lo decidiremos en los próximos días”, afirmó el jefe comunal.
En declaraciones a la prensa, Britos felicitó a la candidata de Fuerza Patria y expresó autocrítica respecto del desempeño de su espacio, Somos Buenos Aires: “La gente nunca se equivoca; en todo caso, nos equivocamos quienes proponemos mal las cosas. Cometí un error personal al integrar una fuerza que no logró insertarse en la gente, no sólo en Chivilcoy”.
El intendente también analizó el contexto regional, señalando que dirigentes históricos como Miguel Lunghi en Tandil o Pablo Petrecca en Junín sufrieron derrotas similares.“Está claro que Somos Buenos Aires no logró entrar en los vecinos como pretendíamos, pero eso no es excusa. Vamos a seguir gobernando estos dos años que restan, con gestión, como siempre lo hicimos”, agregó.
Respecto al Concejo Deliberante, adelantó que su bloque mantendría los seis concejales actuales y descartó que la elección haya estado polarizada: “Se atomizó el voto antikirchnerista. Eso permitió que gane La Cámpora en Chivilcoy. Lo que decidió la gente está bien, siempre lo dije, gane o pierda”.
Finalmente, Britos agradeció a fiscales, militantes y colaboradores de la campaña, y aseguró que su gestión continuará con más ímpetu.
“Bajar los brazos no existe. Vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca. Ya lo hicimos en 2017 y ganamos en 2019. Si el vecino no se siente representado, hay que trabajar para revertirlo”, sentenció.
Con la autocrítica sobre la mesa, Guillermo Britos enfrenta ahora el desafío de redefinir su gestión para los dos años que le restan de mandato. La derrota electoral abrió la puerta a cambios internos y a un replanteo político que buscará reconectar con los vecinos de Chivilcoy. El intendente apuesta a que la renovación del gabinete y un trabajo territorial más intenso permitan recuperar la confianza perdida y rearmar el escenario rumbo a 2025.