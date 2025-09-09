Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página 

TRIUNFO ARRASADOR Andrés Sosa

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer El Gobernador bonaerense salió fortalecido luego del revolcón que le dio a los libertarios en las urnas y el escenario político se agita. La pelea interna con Cristina y Máximo continúa su curso, la relación aceitada con Massa y las decisiones que deberá tomar hacia el 2027.