Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

Laen las elecciones provinciales del 7 de septiembre dejó mucha tela para cortar en varias dimensiones. Al margen de las incidencias políticas y económicas sobre, en el peronismo se abrió un escenario en el queavanzó un paso más en su proyección hacia el futuro.El Gobernador se plantó como el gran ganador en medio de las tensiones internas con. El desdoblamiento de los comicios le rindió frutos y llevó al justicialismo a una victoria que hacía 20 años no conseguía en una legislativa.Luego de ser criticado por los propios miembros deltras el cierre de listas, la tropa de intendentes y dirigentes axelistas ahora cayó rendida a sus pies, con lo cual logra fortalecerse. Asimismo, el vínculo con, líder del, se aceitó y es otro aspecto positivo de cara a la discusión interna en la coalición de gobierno.En cuanto a la gestión y el reparto de poder legislativo, la diferencia lograda hizo que el oficialismo no sólo renueve las 29 bancas que ponía en juego, sino que obtuviera cinco más. Por ese motivopropio desde el 10 de diciembre y será primera minoría en Diputados.Ahoracon soldados que le respondan con línea directa y la chance de explorar un acuerdo con el massismo. De este modo, podría relegar aa un segundo plano. Una decisión que deberá meditar en base a las consecuencias posteriores.En la semana previa a las elecciones habían llamado la atención los gestos de Massa hacia Kicillof y viceversa. El cierre de campaña en Tigre con palabras de elogio del Gobernador hacia el ex ministro de Economía sorprendieron a más de uno y se dispararon las especulaciones. El acuerdo del tigrense con Cristina y Máximo se sostiene de manera firme, pero ahora hay quienes dejaron trascender que existe un acercamiento importante de Sergio Tomás al mandatario provincial. El nuevo escenario políticoLa proyección hacia el 2027 y su intención presidencial continúa en pie, pero no le será un camino fácil de recorrer. La importancia de ganar una legislativa de manera contundente le abre puertas, pero tambiénPor lo pronto, antes de pensar en el esquema legislativo, deberá resolver la vacante que dejaráen el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Ahí aparecen, pero tampoco se descartan otros cambios en el gabinete.En tanto,. El líder del camporismo no fue al búnker de Fuerza Patria y prefirió esperar los resultados en el domicilio de la expresidenta. El resto de la cúpula de la organización se hizo presente en la capital bonaerense, pero luego visitó a su jefa.El mensaje del cristinismo fue claro en las primeras horas luego de consumado el revolcón del peronismo a los libertarios., repitieron desde todos sus rincones y recordaron la situación de CFK para pedir su liberación y denunciar su proscripción.El desafío para Kicillof será cómo continuar con su larga marcha hacia la Casa Rosada mientras sostiene una gestión provincial con desfinanciamiento del Gobierno nacional, pero también con las tensiones lógicas de la disputa de poder reinante en el peronismo.La primera reacción de Milei no convence por su tibieza y el llamado a gobernadores genera incertidumbre sobre las puertas que se abrirán. Las lecturas en distintos sectores del peronismo coinciden quey después de octubre nadie asegura qué podrá suceder en un contexto en el queLuego del sabor amargo por el cierre de listas provincial y nacional, el Gobernador retomó la iniciativa empujado por el apoyo logrado en las urnas. Ahora todas las luces se posarán sobre él yLosmostraron una vez más que el territorio es fundamental para garantizar el triunfo. De esta manera, sacaron chapa de jefes distritales y renovaron credenciales ante una nueva prueba que en la previa parecía más que compleja.La elección desdoblada generaba más incógnitas que certezas y a la vista del resultado, la táctica -discutida en todo momento- no fue mal elegida., de modo que Fuerza Patria ganó en seis de las ocho regiones y en el Conurbano se impuso por una paliza histórica.La incógnita ahora se abre sobre el proceso electoral que se viene hacia el 26 de octubre cuando se elijan diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. El desdoblamiento generaba dudas -entre otras- sobre. Ahora, envalentonados por victoria sobre La Libertad Avanza, se les vendrá un nuevo desafío.