Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2025 RECAUDACION

ARBA comenzará a aplicar retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales

La entidad publicó una resolución normativa que establece que a partir del 1 de octubre próximo comenzarán a aplicarse retenciones de IIBB a los dépositos recibidos en cuentas y apps de pago

Compartir