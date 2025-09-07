7 de septiembre de 2025
METIERON CUÑA
Las otras fuerzas que también festejan
Algunos intendentes apostaron al vecinalismo y ganaron. Pero hubo fuerzas provinciales que lograron triunfos notables y una gran sorpresa en el interior.
En las elecciones de ayer, no todo se definió en la polarización entre las dos grandes alianzas (Fuerza Patria por un lado y La Libertad Avanza, LLA, por el otro). Hubo varias fuerzas que lograron colarse entre los grandes competidores y registraron triunfos en distritos del interior bonaerense e incluso llegar a la Legislatura.
Hechos, la fuerza creada por los hermanos Passaglia en San Nicolás, fue la que consiguió meterse en la Legislatura, con nada menos que tres legisladores, todos provenientes de la segunda sección electoral, a la que, por ahora, está confinado este nuevo jugador.
También, bajo el sello Espacio Abierto, logró el primer lugar en la compulsa por los concejos deliberantes de San Nicolás y Rojas, y el segundo en Pergamino.
En tanto, en varios municipios los intendentes decidieron jugar por fuera de la compulsa entre el peronismo y el frente libertario y obtuvieron victorias locales con listas vecinalistas. Es lo que ocurrió en Villarino (Acción por Villarino), Baradero (Baradero 400 años), Veinticinco de Mayo (Acción Vecinal, el partido del intendente Ramiro Egüen que abandonó a último momento LLA), San Miguel (Primero San Miguel) y Coronel Suárez (Movimiento para la Victoria).
En Adolfo Gonzales Chaves, la fuerza local Nuevos Aires, convertida en alianza a nivel provincial, y motorizada por la joven intendenta radical Lucía Gómez, se alzó con el palmarés venciendo por casi cuatro puntos a Fuerza Patria en la contienda por el Concejo.
Pero la gran sorpresa es quizás la victoria de Potencia en Suipacha, donde la lista del frente armado por María Eugenia Talerico, con Carlos Fanucci a la cabeza, venció por quince votos al peronismo, que llevaba como primer candidato a Delfino Rosales. Fanucci, de 72 años, es un transportista de hacienda que fue futbolista hasta los 39 y luego, dirigente deportivo.
Potencia apostó fuerte a un perfil ruralista y en el distrito que gobierna el peronista Juan Luis Mancini dio el batacazo. No así en Puan, donde el intendente Diego Reyes se fue a ese espacio, disconforme con la alianza entre el PRO y LLA, pero la lista que encabezaba su candidato Sergio Ebinal quedó seis puntos por debajo del espacio libertario.