Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

Testimoniales con aval en las urnas: intendentes y Magario se impusieron con contundencia

Pese a las críticas y los intentos fallidos de frenar las candidaturas testimoniales, los jefes comunales y la vicegobernadora bonaerense lograron victorias amplias en sus distritos y secciones, consolidando su poder político.

Compartir