Domingo, 7 septiembre 2025
Argentina
Buenos Aires
7 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025

Testimoniales con aval en las urnas: intendentes y Magario se impusieron con contundencia

Pese a las críticas y los intentos fallidos de frenar las candidaturas testimoniales, los jefes comunales y la vicegobernadora bonaerense lograron victorias amplias en sus distritos y secciones, consolidando su poder político.

Las candidaturas testimoniales fueron una de las estrategias más cuestionadas durante la campaña, pero los resultados de las elecciones bonaerenses confirmaron un respaldo contundente en las urnas. Varios intendentes y la vicegobernadora Verónica Magario encabezaron listas pese a tener mandatos vigentes, y todos se impusieron con claridad en sus distritos.

En Ensenada, el intendente Mario Secco lideró la boleta al Concejo Deliberante y obtuvo el 68,82%. En Malvinas Argentinas, Leo Nardini consiguió el 68,06%, mientras que en Florencio Varela Andrés Watson logró un 56,02%.

En La Matanza, Fernando Espinoza se impuso con el 52,62% y en Berazategui, Juan José Mussi alcanzó el 64,30%. A su vez, en Pehuajó, Pablo Zurro encabezó la lista con un 51,36% y en Avellaneda, Jorge Ferraresi consiguió un 64,33%.

El caso más resonante fue el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien encabezó la lista de diputados provinciales por la Primera Sección y se alzó con un triunfo del 68,82%, consolidando su liderazgo dentro de Fuerza Patria.

De esta forma, las testimoniales lograron el objetivo de garantizar victorias locales y seccionales, desactivando las críticas que señalaban oportunismo político. Los resultados fortalecen a los intendentes y a la vicegobernadora, que se perfilan como piezas clave en la estrategia del peronismo bonaerense de cara al futuro inmediato.

Buenos Aires

