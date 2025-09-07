Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

LLA ganó en Bahía y la Sexta sección, pero el peronismo resistió en varios distritos

El espacio libertario se impuso en la categoría seccional con Oscar Liberman a la cabeza y logró consolidar mayoría en el Concejo Deliberante bahiense. Sin embargo, Fuerza Patria retuvo distritos clave en la región como Monte Hermoso, Patagones, Daireaux y Tornquist, lo que dejó un mapa político heterogéneo en el sudoeste bonaerense.

