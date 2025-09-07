7 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025
LLA ganó en Bahía y la Sexta sección, pero el peronismo resistió en varios distritos
El espacio libertario se impuso en la categoría seccional con Oscar Liberman a la cabeza y logró consolidar mayoría en el Concejo Deliberante bahiense. Sin embargo, Fuerza Patria retuvo distritos clave en la región como Monte Hermoso, Patagones, Daireaux y Tornquist, lo que dejó un mapa político heterogéneo en el sudoeste bonaerense.
La Libertad Avanza tiñó de violeta la Sexta Sección electoral, donde la lista encabezada por Oscar Liberman obtuvo el 41,74% de los votos frente al 34,01% de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria) y el 11,46% de Andrés de Leo (Somos Buenos Aires). De este modo, de las 11 bancas en disputa, el mileísmo se quedaría con 5, el peronismo con 4 y Somos con 2.
En Bahía Blanca, la nómina de concejales liderada por Franca Grippo (LLA) superó con claridad a la de Florencia Molini (FP) por 46,24% a 30,90%. Con el reparto de las 12 bancas en juego, los libertarios obtendrían 6 lugares en el Concejo Deliberante, el peronismo 4 y Somos 2. El resultado consolida a LLA como la primera fuerza política local.
El escenario fue distinto en Monte Hermoso, donde Fuerza Patria se impuso de manera contundente con el 58,91% de los votos, frente al 21,94% de LLA y el 19,13% de Somos. El oficialismo renovará las tres bancas que ponía en juego en el Concejo Deliberante y los dos escaños del Consejo Escolar. La participación rondó el 60%, por debajo del promedio histórico local.
En Patagones, con más del 83% escrutado, el triunfo fue para Fuerza Patria con el 41,65% frente al 34,48% de La Libertad Avanza. La tercera fuerza fue Somos Buenos Aires con el 16,13%. El reparto de bancas permitió el ingreso de representantes de los tres espacios, aunque con predominio del oficialismo.
Por último, en Tornquist la paridad marcó la jornada: Fuerza Patria obtuvo el 42,1% y LLA el 33,5%, lo que derivó en tres concejales para cada espacio y un consejero escolar por lado. Somos Tornquist alcanzó el 14,7% y logró representación con una banca. La participación fue del 57,9% del padrón.
De esta manera, el mapa electoral del sudoeste bonaerense dejó un saldo mixto: avance libertario en Bahía Blanca y la Sexta Sección, pero con bastiones peronistas que se mantuvieron firmes en varios distritos clave, anticipando un escenario legislativo fragmentado y de negociación constante.