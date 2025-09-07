Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro volvió a imponerse sobre Raverta y LLA ganó terreno

La Libertad Avanza ganó tres de las cinco bancas de la Quinta Sección y consolidó su poder en Mar del Plata. Raverta sufrió su tercera derrota consecutiva, mientras Nuevos Aires sorprendió con boleta corta y se convirtió en actor clave en el Concejo Deliberante.

