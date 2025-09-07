Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 MAL DESEMPEÑO

La Libertad Avanza solo ganó en cuatro distritos del Conurbano bonaerense

El espacio de Javier Milei no hizo pie en el Gran Buenos Aires. Se impuso en cuatro distritos de la Primera sección, mientras que todos los distritos de la Tercera fueron para Fuerza Patria

Compartir