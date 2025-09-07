7 de septiembre de 2025
MAL DESEMPEÑO
La Libertad Avanza solo ganó en cuatro distritos del Conurbano bonaerense
El espacio de Javier Milei no hizo pie en el Gran Buenos Aires. Se impuso en cuatro distritos de la Primera sección, mientras que todos los distritos de la Tercera fueron para Fuerza Patria
Pese a la fuerte campaña electoral que realizaron en el Conurbano bonaerense y en el interior, La Libertad Avanza solamente ganó en la Quinta y Sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires y tuvo resultados sorpresivos en otras secciones del interior, lo que derivó en una derrota por más de trece puntos ante Fuerza Patria.
En el Conurbano bonaerense la elección fue aún más adversa para el espacio de Javier Milei, ya que La Libertad Avanza solamente ganó en cuatro municipios del Conurbano bonaerense. La mayoría de ellos son de zona norte, pero hay que sumarle el distrito gobernado por Diego Valenzuela, aunque la diferencia con el peronismo fue escaza.
En ese sentido, La Libertad Avanza solamente ganó en cuatro distritos del Conurbano. En Campana, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López, el partido violeta fue el ganador. Los distritos gobernados por el PRO fueron donde los libertarios sacaron un mayor porcentaje, mientras que en Tres de Febrero la cuestión fue más pareja.
Según los resultados provisorios, en Campana, gobernado por Sebastián Abella, el candidato de La Libertad Avanza Neiro Nogueira se impuso con el 42.56% de los votos, contra el 41.78% del candidato de Fuerza Patria, Alejo Sarna.
Con respecto a San Isidro, gobernado por Ramón Lanús, hubo un contundente triunfo de La Libertad Avanza con el 48.43% que consiguió el candidato Jorge Álvarez Núñez. Por su parte, el postulante de Fuerza Patria, Federico Meca, consiguió el 24.20%.
Otro distrito en el que se impuso el espacio de Javier Milei fue en Tres de Febrero, municipio gobernado por Diego Valenzuela que se postuló como candidato a senador por la Primera sección. El candidato libertario Fernando Ramos se impuso con el 45.77% de los votos, pero quedó muy cerca de Juan Debandi, candidato de Fuerza Patria, que sacó el 41.13%.
Por su parte, el último distrito en el que se impuso La Libertad Avanza en el Conurbano fue Vicente López, comandado por la dirigente PRO Soledad Martínez. Con el 55.45% de los votos, la candidata Natalia Villa se impuso con contundencia frente al postulante de Fuerza Patria, Lucas Voyanovsky, quien consiguió el 28.56%.
Con este panorama, en los distritos donde el PRO mantuvo su estructura y sus candidatos obtuvieron mayor diferencia de votos que en donde los libertarios pusieron sus candidatos. La actuación de La Libertad Avanza en la Tercera sección electoral no cumplió con las expectativas, ya que hubo distritos en los cuales el espacio del presidente no superó el 30% de los votos, lo que determinó en una victoria categórica de Fuerza Patria.