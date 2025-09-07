7 de septiembre de 2025
Pareja admitió la derrota de LLA y prometió revancha en octubre
El armador electoral libertario reconoció el resultado adverso en la provincia, habló de “autocrítica” y de un aparato kirchnerista difícil de enfrentar. Aseguró que LLA consolidó un piso del 33% y más de 26 legisladores, y llamó a preparar el terreno para el 26 de octubre
El armador electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se refirió al resultado adverso de la fuerza en las elecciones legislativas bonaerenses y aseguró que el espacio “tiene un piso electoral consolidado” de cara a los próximos desafíos.
“Este proceso electoral termina siendo muy sano para la democracia. Por supuesto que tenemos autocrítica, y la vamos a llevar a cabo. Hay realidades distintas en cada una de las ocho secciones electorales que ameritan que nos pongamos a pensar en dónde se han cometido errores. Ese trabajo estamos dispuestos a hacerlo”, expresó Pareja en conferencia de prensa.
El dirigente destacó el esfuerzo de la militancia y el equipo de campaña: “Se ha conformado un equipo que trabajó en una campaña muy corta e intensa, con lo cual estamos realmente orgullosos, aunque el resultado no nos haya acompañado”.
Al analizar el escenario, Pareja reconoció: “Nos enfrentamos en el bastión del kirchnerismo a un aparato muy fuerte que iba a llevar adelante un proceso electoral a todo o nada. Hoy tenemos un piso que representa más del 33% del electorado que nos acompañó. Ese resultado no se puede minimizar”.
De todos modos, remarcó que LLA logró consolidar representación legislativa: “Hemos posicionado a más de 26 legisladores en la Provincia de Buenos Aires, lo que nos convierte en una voz autorizada en Diputados y Senadores para defender a los bonaerenses”.
Con vistas a la elección nacional, Pareja subrayó: “De aquí en adelante arranca otra carrera, la del 26 de octubre. Pedimos a la sociedad que analice muy bien lo que pasó hoy. Sabemos que muchos no fueron a votar o eligieron opciones intermedias. Tenemos que comunicarnos mejor y entender lo que necesitan, pero no vamos a torcer el rumbo que emprendimos. Somos un espacio que da la cara en el triunfo y en la derrota, y que no le tiene miedo a la verdad”.
Finalmente, sostuvo: “Estamos orgullosos del camino que estamos recorriendo y les aseguro que de aquí al 26 de octubre vamos a construir el triunfo que la Provincia de Buenos Aires necesita”.