Pareja admitió la derrota de LLA y prometió revancha en octubre

El armador electoral libertario reconoció el resultado adverso en la provincia, habló de “autocrítica” y de un aparato kirchnerista difícil de enfrentar. Aseguró que LLA consolidó un piso del 33% y más de 26 legisladores, y llamó a preparar el terreno para el 26 de octubre

