7 de septiembre de 2025
DESDE SAN JOSÉ 1111
Cristina celebró el triunfo de Fuerza Patria y cruzó a Milei: “Kirchnerismo más que nunca”
La expresidenta se expresó a través de X desde su domicilio luego del contundente triunfo del peronismo bonaerense. Miles de personas se encuentran en las calles cercanas a su casa para celebrar
Luego de conocerse el triunfo categórico de Fuerza Patria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró a través de sus redes sociales la victoria y no dudó en cruzar al presidente por su modelo económico y su slogan de campaña
Casi al mismo tiempo que Carlos Bianco brindaba los primeros resultados, la expresidenta publicó un texto en su cuenta de X y luego salió al balcón para saludar a la militancia que se encontraba en San José 1111.
“¿Viste Milei?...”, comenzó CFK y añadió: “Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal”.
Luego sentenció: “Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111”.
Cuando llegaron los famosos posdata, Cristina sentenció: “P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.
“P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, cerró la expresidenta.