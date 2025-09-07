Volver | La Tecla Municipios 7 de septiembre de 2025 EN BOLÍVAR

El enroque que salió bien: un alcalde va al Senado y un senador vuelve al municipio

Fuerza Patria se lleva todas las bancas en juego en la séptima sección y el intendente Pisano se convertirá en senador. Así, el legislador “Bali” Bucca volverá a comandar la comuna a partir de diciembre.

