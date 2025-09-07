7 de septiembre de 2025
EN BOLÍVAR
El enroque que salió bien: un alcalde va al Senado y un senador vuelve al municipio
Fuerza Patria se lleva todas las bancas en juego en la séptima sección y el intendente Pisano se convertirá en senador. Así, el legislador “Bali” Bucca volverá a comandar la comuna a partir de diciembre.
El gran triunfo de Fuerza Patria en la séptima sección electoral, que le permite llevarse las tres bancas en juego en el Senado bonaerense, habilita también un enroque en el municipio de Bolívar, con un intendente que irá a la Legislatura y el retorno de un exintendente que hoy es legislador.
Ocurre que el actual jefe comunal, Marcos Pisano, que iba segundo en la lista de candidatos a senadores por la Séptima en la lista de Fuerza Patria, recalará ahora en la Legislatura bonaerense, y al hacerlo le dejará el camino libre a Eduardo “Bali” Bucca, su socio político, para volver a comandar el municipio a partir de diciembre, cuando venza su mandato.
Bucca, ahora, es senador provincial, pero también es concejal electo, cargo en el que pidió licencia para ejercer su función en la Legislatura. Como Pisano deberá ser reemplazado por el primer concejal de su espacio, el hoy senador volverá a ocupar la intendencia como sustituto del actual alcalde cuando se convierta en senador.
Y no sólo eso, sino que “Bali” tendrá cancha libre para presentarse a la reelección en 2027, con lo que (si los votos lo acompañan) sumaría un período más al frente de Bolívar, partido que ya gobernó durante seis años. Si lo eligen en el ’27, esos seis años se convertirían en doce.
Una jugada de ajedrez que salió muy bien para los socios políticos de Bolívar.