Domingo, 7 septiembre 2025
ELECCIONES 2025

Gabriel Katopodis, victorioso: “Mañana empezamos a construir una esperanza en Argentina”

El candidato a senador y ministro de Infraestructura se mostró contento tras la elección y sostuvo que la provincia le “puso un freno a Milei”

EL peronismo vive momentos de alegría tras desarrollarse la elección bonaerense. Un dirigente que lo mostró fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y candidato a senador por la Primera Sección, Gabriel Katopodis, quien celebró la victoria de Fuerza Patria en su distrito.

En conferencia de prensa, Katopodis sentenció: “Tenemos los datos muy avanzados de San Martin y la Primera. Eso nos va marcando que hoy la provincia le pone un freno a Milei. Milei vino a partir el país, es injusto y ese proyecto hoy se termina porque buena parte de los bonaerenses le dijeron que no”.

“Quiero destacar a quienes simbolizan una sociedad que no baja los brazos, que no acepta el destrato y siempre pelea por más derechos. Simbolizan los jubilados, los discapacitados y el Garrahan. Hoy de manera pacífica y muy firme le dijo no a Milei”, sentenció el dirigente
Por su parte, el candidato a Senador sentenció: “Estamos muy contentos y muy optimistas".

"Todos los datos que llegan nos dan la pauta de que estamos muy bien encaminados. Es un resultado que Axel Kicillof y todos los intendentes estábamos buscando. San martín es un distrito difícil y tenemos una diferencia importante. tenemos una buena gestión del intendente Moreira. Si aquí logramos ese resultado, la diferencia será más amplia en los municipios más populosos”, sostuvo. 

“El gobernador fue muy claro desde el primer día diciendo que esta elección era importantísima. Lo que se jugaba es en qué país queremos y vivir y quedó demostrado que nadie quiere vivir en la Argentina de Milei”, añadió el ministro de Kicillof.

“Desde mañana tenemos una responsabilidad enorme, desde mañana empezamos a construir una esperanza en Argentina, vamos a trabajar desde mañana con más seriedad para que los vecinos de la provincia tengan un gobierno provincial y municipal que los represente”, cerró
 

