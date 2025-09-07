Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

Factor electoral: los mercados en alerta por riesgo de salto cambiario

El resultado de los comicios bonaerenses se perfila como un factor decisivo para la economía. Analistas advierten que una derrota del oficialismo provincial podría acelerar correcciones en el dólar, poner bajo presión las reservas y reactivar la inflación, en un escenario de alta fragilidad y desconfianza hacia la política económica del gobierno.

Compartir