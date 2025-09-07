7 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025
Fuerza Patria destroza a LLA: Kicillof sacó chapa de campeón y sacude el escenario
El peronismo se quedó con un triunfo holgado en la provincia de Buenos Aires después de 20 años en una elección legislativa. El Gobernador reunió a casi toda la tropa en La Plata tras derrotar a La Libertad Avanza.
Las elecciones de este domingo 7 de septiembre dejaron un claro ganador tras la paliza que le dio Fuerza Patria a La Libertad Avanza. De esta manera, el peronismo ganó una legislativa luego de 20 años y abre un nuevo escenario político de cara a la próxima batalla que se viene el 26 de octubre.
El gobernador, Axel Kicillof, se transforma en el artífice de un triunfo y expone al presidente, Javier Milei, a una nueva turbulencia. Hay presencia del Frente Renovador, La Cámpora y dirigentes gremiales en el búnker de La Plata.
Con más del 86% escrutado, Fuerza Patria suma en toda la provincia de Buenos Aires 46,96 % contra 33,86 % de La Libertad Avanza. Le sigue Somos Buenos Aires con 5,40 % y luego el Frente de Izquierda con 4,37 %.
En cuanto a las secciones, el peronismo ganó en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava. Mientras que perdió en la Quinta y la Sexta.
Entre los presentes están: Verónica Magario, Jesica Rey, Andrés Larroque, Juan Martín Mena, Florencia Saintout, Cristina Alvarez Rodríguez, Martín Marinucci, Gabriel Katopodis, entre los ministros. Por el lado del Frente Renovador se encuentran Sergio Massa, Rubén Eslaiman, Sebastián Galmarini. Por el cristinismo están Teresa García, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana di Tullio.
Por el lado de intendentes están: Julio Alak, Fabián Cagliardi, Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza.
Pasadas las 20, la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, manifestó que “hemos tenido una jornada electoral ejemplar. Hemos tenido una elección bonaerense que se desarrolló en orden, en paz, donde el 63% pudo votar, donde pudo elegir, y ese es un acto de honor para la democracia”.
“Queremos agradecer profundamente el trabajo de los fiscales, las autoridades de mesa. Queremos agradecer también a la Junta Electoral, a la Justicia Electoral, a las Fuerzas de Seguridad, y muy especialmente a todos los bonaerenses que se acercaron a decirle que sí a la democracia y a elegir en libertad, con lo más sagrado que tenemos que es el voto y la posibilidad de decidir”, añadió.
Por su parte, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincial y candidato a diputado nacional, dijo que “estamos muy contentos. No solamente la tasa de participación, como muy bien dice Cristina, fue importante. Teníamos la duda de lo que venía sucediendo en otras provincias y efectivamente la tasa de participación fue mayor. Así que muy contentos”.
“Obviamente agradecerle a todos, las autoridades de mesa, los fiscales partidarios, a todos los que ayudaron en este proceso, a las autoridades en general y obviamente a los militantes partidarios de todas las fuerzas que hicieron posible una elección ejemplar. No tuvimos reporte de ningún conflicto en ningún lado, así que efectivamente muy agradecidos y también con todos ustedes por haber acompañado este proceso”, expresó.
Asimismo, lanzó: "Lo segundo es decirles que creemos que estamos en un escenario de triunfo, diríamos, bastante importante. Tenemos que esperar hasta las 21, que es lo que nos marca la norma para publicar los resultados, pero sí tenemos resultados provisorios que fuimos recabando en el correo de este tiempo y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria”.