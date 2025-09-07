Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

Fuerza Patria destroza a LLA: Kicillof sacó chapa de campeón y sacude el escenario

El peronismo se quedó con un triunfo holgado en la provincia de Buenos Aires después de 20 años en una elección legislativa. El Gobernador reunió a casi toda la tropa en La Plata tras derrotar a La Libertad Avanza.

