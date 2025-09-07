Apps
Domingo, 7 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de septiembre de 2025
ANTE LA DERROTA

Milei y Karina llegan a La Plata para hablarle a la militancia libertaria

El Presidente y su hermana partieron de Olivos y están por arribar al salón Vonharv, en Gonnet, donde ya hay dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. Bullrich, Sturzenegger y Caputo también acudieron.

Milei y Karina llegan a La Plata para hablarle a la militancia libertaria
Compartir

El presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, están por llegar a La Plata para seguir los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires y para dirigirse a la militancia y los dirigentes que se congregaron en el búnker de La Libertad Avanza (LLA).

En el salón Vonharv, de la localidad platense de Gonnet, ya están el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el titular del partido en la provincia y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja; la exvedette y también candidata Karen Reinhardt, y otras figuras de la agrupación libertaria.

También fueron al búnker de la alianza de derecha los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo (presidente del partido amarillo en territorio bonaerense), Diego Santilli (candidato a diputado nacional por el frente violeta) y Alejandro Finocchiaro.

Milei y Karina están por llegar a la sede de la alianza libertaria, donde se montó un fuerte operativo de seguridad, con un escáner para pertenencias y policías con perros.

Los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo también llegaron al salón Vonharv en los últimos minutos.

También está allí el primer candidato a diputado nacional (renovará banca) y posible candidato a gobernador de LLA en 2027, José Luis Espert. 


 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ELECCIONES 2025

El peronismo, optimista: "Podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria"

Sebatián Galmarini habló ante la prensa y aseguró un tirunfo del peronismo en la contienda bonaerense. Dirigentes de Fuerza Patria ya se encuentran en La Plata a la espera de los primeros resultados de la elección. Mucha militancia en las calles mientras los sondeos que llegan son favorables.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Con las manos en la masa: detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones bonaerenses

Desde LLA reconocieron la victoria del peronismo en La Plata y felicitaron a Alak

Elecciones con picante: curiosidades, chicanas y momentos insólitos

Kicillof se juega un pleno y en Fuerza Patria dicen que ganan en la Primera y la Tercera

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET