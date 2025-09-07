Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ANTE LA DERROTA

Milei y Karina llegan a La Plata para hablarle a la militancia libertaria

El Presidente y su hermana partieron de Olivos y están por arribar al salón Vonharv, en Gonnet, donde ya hay dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. Bullrich, Sturzenegger y Caputo también acudieron.

