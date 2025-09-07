7 de septiembre de 2025
ANTE LA DERROTA
Milei y Karina llegan a La Plata para hablarle a la militancia libertaria
El Presidente y su hermana partieron de Olivos y están por arribar al salón Vonharv, en Gonnet, donde ya hay dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. Bullrich, Sturzenegger y Caputo también acudieron.
El presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, están por llegar a La Plata para seguir los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires y para dirigirse a la militancia y los dirigentes que se congregaron en el búnker de La Libertad Avanza (LLA).
En el salón Vonharv, de la localidad platense de Gonnet, ya están el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el titular del partido en la provincia y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja; la exvedette y también candidata Karen Reinhardt, y otras figuras de la agrupación libertaria.
También fueron al búnker de la alianza de derecha los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo (presidente del partido amarillo en territorio bonaerense), Diego Santilli (candidato a diputado nacional por el frente violeta) y Alejandro Finocchiaro.
Milei y Karina están por llegar a la sede de la alianza libertaria, donde se montó un fuerte operativo de seguridad, con un escáner para pertenencias y policías con perros.
Los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo también llegaron al salón Vonharv en los últimos minutos.
También está allí el primer candidato a diputado nacional (renovará banca) y posible candidato a gobernador de LLA en 2027, José Luis Espert.