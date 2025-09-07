7 de septiembre de 2025
LEGISLATIVAS
Pareja: “Que el bonaerense sepa que La Libertad Avanza está preparándose para gobernar la Provincia”
El armador provincial libertario se mostró satisfecho con el desarrollo de las elecciones y destacó el "ejército" de fiscales que cuidó el voto de los bonaerenses. Críticó las "trapisondas" como robar o romper boletas.
A las 18 cerraron los comicios para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en toda la provincia de Buenos Aires, con lo que los partidos políticos aguardan expectantes los primeros resultados.
Tras el cierre, el armador provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, aseguró: “Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, hemos crecido una barbaridad, hemos puesto a consideración de los bonaerenses 2.717 candidatos en todos los distritos y en todas las categorías”.
“Pusimos hoy para cuidar el voto de los bonaerenses 45.700 fiscales, con lo cual La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que todavía a pesar de que cerraron los lugares de votación queda mucha gente adentro para ejercer su derecho, así que vamos a esperar un poco los primeros cómputos como para saber hacia donde se ha decidido la ciudadanía en la Provincia, pero estamos orgullosos por el trabajo realizado”, añadió.
A modo de evaluación, el alfil de Karina Milei sostuvo que “el resultado es positivo, la elección fue buena, y más allá de las trapisondas de la vieja política que intenta engañar al electorado como el color de la boleta, romperlas o robarlas a las boletas, pero el hecho de que hayamos puesto en la cancha un ejército de fiscales hace que uno se sienta más respaldado y que el bonaerense sepa que La Libertad Avanza está preparándose para gobernar la Provincia”.