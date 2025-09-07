Optimismo y desazón en los búnkers de las alianzas en La Plata
Militantes de las fuerzas en pugna aguardan en los respectivos comandos a que los dirigentes concurran para dirigirse a la gente. Milei irá al búnker de LLA en Gonnet. Kicillof hablará en el hotel donde hizo base Fuerza Patria. Massa ya está allí.
En los búnkers de las alianzas que se disputan bancas en la Legislatura bonaerense y en los concejos deliberantes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires ya se respira una atmósfera de optimismo o desazón, según el caso, a medida que los resultados en boca de urna parecen confirmar un amplio triunfo de Fuerza Patria y una derrota de La Libertad Avanza (LLA) y del frente de centro Somos Buenos Aires.
En la explanada del hotel Grand Brizo, frente al Teatro Argentino, se habilitó el escenario para los dirigentes de Fuerza Patria. Cientos de militantes peronistas aguardan la palabra de los principales dirigentes del espacio, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Representantes de todos los sectores internos del peronismo se dieron cita en el lugar a la espera de que llegue Kicillof, ya con números provisorios favorables a Fuerza Patria. A las 20 llegó el ex candidato presidencial y ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.
Los sindicalistas Roberto Baradel y Héctor Daer; el diputado Rubén Eslaiman y el ministro Martín Marinucci, ambos massistas; el diputado y exministro Daniel Gollan y el ministro Andrés Larroque, kicillofistas; la senadora Teresa García y el ministro Juan Martín Mena, ambos cristinistas, están presentes, entre otros dirigentes de la alianza de unidad del peronismo.
En tanto, se confirmó que el presidente de la Nación, Javier Milei, que se puso al hombro la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, vaya a estar presente en el salón Vonharv, en Gonnet, donde el partido del gobierno nacional instaló su centro de cómputos. El mandatario saldrá de Olivos a las 20.
En el elegante salón se vive un clima de derrota y dicen que la diferencia es de 15 puntos a favor del peronismo. El presidente de LLA en la provincia y candidato a diputado nacional Sebastián Pareja fue el primer referente libertario en llegar al lugar.
También acudió Karen Reinhardt, segunda candidata a diputada nacional, para apoyar a los candidatos locales. “Yo voto en Capital, pero lo viví muy atenta, a ver qué va a pasar. La batalla cultural es muy día a día, es de a poco. No se puede cambiar de la noche a la mañana una manera de pensar. Y creo que, con las cosas que se van haciendo, a la gente le entra en la cabeza que su capital es la educación y el trabajo”, dijo la exvedette y conductora televisiva en diálogo con la prensa.
Las medidas de seguridad adoptadas en el Vonharv son extremas. A los periodistas alistados en el exterior los hacen pasar sus pertenencias por una cinta transportadora como las de los aeropuertos. En el interior circulan policías con perros y revisan los baños del salón.
A las 19.20 llegó al búnker libertario de Gonnet el jefe del gabinete nacional, Guillermo Francos. Poco después arribaron los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli, que motorizaron la alianza electoral con LLA en la provincia y también a nivel nacional.
El también diputado nacional proísta y ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro también se hizo presente en el salón de Gonnet.
Somos Buenos Aires, por su parte, tiene su búnker platense en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los principales partidos de la alianza.
El primer candidato a diputado de Somos por la octava sección electoral, Pablo Nicoletti, llegó hacia las 18.30 con gaseosas y cajas de facturas de una destacada confitería platense ubicada a un par de cuadras del Comité.
“Al principio parecía que iba a ser menor la participación; después, aparentemente, votó en el orden del 60%, lo cual es una baja participación, pero un poco más que la expectativa que se venía manejando”, dijo Nicoletti a La Tecla.
“Creo que estamos haciendo una buena elección en el casco y en la zona norte. Hay que ver qué es lo que pasa afuera, en la periferia, pero estamos con expectativas”, resaltó el dirigente, que en pocos minutos partirá hacia el búnker de la alianza a nivel provincial, ubicado en la Costanera Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por su parte, Leandro Bazze, primer candidato a concejal platense del espacio, dijo que los resultados no fueron los previstos. “No nos fue como esperábamos”, explicó. Calculaban que iban a llegar a los 12 puntos.