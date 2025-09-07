Optimismo y desazón en los búnkers de las alianzas en La Plata

ELECCIONES 2025 Andrés Sosa

Kicillof se juega un pleno y en Fuerza Patria dicen que ganan en la Primera y la Tercera El Gobernador bonaerense espera los resultados rodeado de los más cercanos y espera el acompañamiento del massismo y el camporismo. La batalla será clave para el futuro del mandatario y comenzará a marcar otro capitulo en el peronismo.