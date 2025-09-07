Kicillof se juega un pleno y espera en su búnker en La Plata con altas expectativas

A la espera de resultados,hace pie en La Plata con un búnker en el que ya comienza a acercarse militancia a las afueras del lugar dispuestos. Cautela en la Gobernación, pero con altas expectativas por un resultado que los deje bien parados de cara a la pelea que sostiene contray en medio de la disputa interna con el peronismo., comentaron desde el entorno del Gobernador aalrededor de las 17 mientras esperaban novedades del cierre de los comicios. De esta forma, se muestran confiados para los tiempos que se vendrán.En ese sentido, manifestaron quey añadieron que. Por ese motivo, remarcaron queEl hotel Grand Brizo, ubicado en calle 50 entre 10 y 11, fue el lugar elegido por Kicillof para esperar los resultados y cursó invitaciones para todos los sectores. Asimismo, espera presencia de gran parte de su gabinete y de la vicegobernadora,, que también es candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral.El Frente Renovador avisó que estará presente y el propioadelantó que se hará presente. Desdedieron a conocer que se irán algunos candidatos, pero no dieron más precisiones al respecto.decidió esperar los números junto a Cristina Fernández desde el domicilio de San José 1111, del barrio porteño de Constitución. A su vez, se espera la convocatoria de militancia para acompañar a la expresidenta, denunciar que está proscripta y exigir su liberación.Mientras tanto, se espera que a las 19 hable algún ministro bonaerense para repasar lo acontecido hasta ese momento y luego a las 21 será el turno de otro.