Kicillof se juega un pleno y espera en su búnker en La Plata con altas expectativas

A la espera de resultados, Axel Kicillof
hace pie en La Plata con un búnker en el que ya comienza a acercarse militancia a las afueras del lugar dispuestos. Cautela en la Gobernación, pero con altas expectativas por un resultado que los deje bien parados de cara a la pelea que sostiene contra Javier Milei
y en medio de la disputa interna con el peronismo. "Hace dos meses pensábamos que perdíamos por 15 o 20 puntos y ahora ellos dicen que Hau empate técnico”
, comentaron desde el entorno del Gobernador a La Tecla
alrededor de las 17 mientras esperaban novedades del cierre de los comicios. De esta forma, se muestran confiados para los tiempos que se vendrán.
En ese sentido, manifestaron que “las expectativas son las mejores”
y añadieron que “perder por dos puntos o estar cerca ya era un resultado bueno”
. Por ese motivo, remarcaron que “de ahí para arriba son las mejores”
.
El hotel Grand Brizo, ubicado en calle 50 entre 10 y 11, fue el lugar elegido por Kicillof para esperar los resultados y cursó invitaciones para todos los sectores. Asimismo, espera presencia de gran parte de su gabinete y de la vicegobernadora, Verónica Magario
, que también es candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral.
El Frente Renovador avisó que estará presente y el propio Sergio Massa
adelantó que se hará presente. Desde La Cámpora
dieron a conocer que se irán algunos candidatos, pero no dieron más precisiones al respecto.Máximo Kirchner
decidió esperar los números junto a Cristina Fernández desde el domicilio de San José 1111, del barrio porteño de Constitución. A su vez, se espera la convocatoria de militancia para acompañar a la expresidenta, denunciar que está proscripta y exigir su liberación.
Mientras tanto, se espera que a las 19 hable algún ministro bonaerense para repasar lo acontecido hasta ese momento y luego a las 21 será el turno de otro. Kicillof se espera que salga a hablar alrededor de las 22 al escenario que se montó en la calle
.