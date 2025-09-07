Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 VERÓNICA MAGARIO

“Lo importante es que la gente está saliendo a votar y el porcentaje es mejor del esperado”

La vicegobernadora y primera candidata de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral votó pasadas las 3 de la tarde y resaltó la participación ciudadana en las elecciones legislativas de este domingo. Dijo que la gente salió un poco tarde y que la cantidad de votantes es mejor a la esperada.

