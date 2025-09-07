7 de septiembre de 2025
COLAPSADA
La página del padrón estuvo caída dos horas y hubo cruces entre LLA y Fuerza Patria
La web para consultar el lugar de votación no funcionó durante gran parte de la mañana. Desde la oposición cruzaron a Kicillof y compararon la situación con el corte de luz durante el cierre de listas. Desde la Gobernación indicaron que se debió a la alta demanda
El día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la página web para consultar el padrón electoral sufrió una caída que duró varias horas. Esto provocó fuertes críticas por parte de La Libertad Avanza, quienes acusaron al gobierno de Axel Kicillof de intentar impedir que la gente votara, insinuando un sabotaje electoral.
El diputado nacional Ricardo Ritondo, del PRO, utilizó la red social X para expresar su indignación y responsabilizar directamente al gobierno provincial.
Sin embargo, fuentes cercanas a Kicillof explicaron que la caída se debió a una alta demanda de consultas simultáneas que saturó el sistema. Si bien el sitio web estaba operativo desde julio, se registró un pico significativo de accesos en las horas previas a la votación.
La caída del sitio web, independientemente de su causa, generó incertidumbre y frustración entre los votantes y alimentó las sospechas.