La página del padrón estuvo caída dos horas y hubo cruces entre LLA y Fuerza Patria

LARGARON

Buena concurrencia durante la mañana: hasta el mediodía votó el 30% del padrón Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo en el marco de las elecciones legislativas. El corte de las 12.30 horas arrojó que ya votó el 29,74% de los bonaerenses. Las mesas abrieron a las 8 de la mañana con algunas dilaciones