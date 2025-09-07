Apps
ELECCIONES

"No hablo, chicos": Karina Milei votó y tuvo un breve contacto con la prensa

La hermana del presidente Javier Milei, fuertemente implicada en la causa ANDIS, votó en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López y no quiso hablar.

En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto en la localidad de Vicente López y no quiso hablar con la prensa.

La armadora de La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, concurrió a votar pasadas las 12 en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Lo hizo bajo un estricto operativo de seguridad y al ser abordada por la prensa manifestó: "No hablo, chicos".

Antes de retirarse, se tomó fotografías con militantes del espacio que la esperaban a la salida del centro de votación.
 

