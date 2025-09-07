Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ELECCIONES

"No hablo, chicos": Karina Milei votó y tuvo un breve contacto con la prensa

La hermana del presidente Javier Milei, fuertemente implicada en la causa ANDIS, votó en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López y no quiso hablar.

