7 de septiembre de 2025
ELECCIONES
"No hablo, chicos": Karina Milei votó y tuvo un breve contacto con la prensa
La hermana del presidente Javier Milei, fuertemente implicada en la causa ANDIS, votó en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López y no quiso hablar.
En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto en la localidad de Vicente López y no quiso hablar con la prensa.
La armadora de La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, concurrió a votar pasadas las 12 en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Lo hizo bajo un estricto operativo de seguridad y al ser abordada por la prensa manifestó: "No hablo, chicos".
Antes de retirarse, se tomó fotografías con militantes del espacio que la esperaban a la salida del centro de votación.