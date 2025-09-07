7 de septiembre de 2025
LEGISLATIVAS
Cascallares: "todas las escuelas abrieron en tiempo y forma para las elecciones"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó el normal desarrollo de las elecciones legislativas en el distrito, donde las escuelas abrieron puntualmente y los vecinos concurrieron con tranquilidad a emitir su voto.
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, brindó un informe positivo sobre el desarrollo de las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre en su distrito. A través de su cuenta de X, el jefe comunal informó que "todas las escuelas donde se vota abrieron en tiempo y forma", asegurando que el proceso electoral se está llevando a cabo con total normalidad.
"Nuestros vecinos concurren con normalidad a emitir su voto", expresó Cascallares, destacando la participación activa de la comunidad en esta jornada electoral. Según indicó, las mesas de votación en todo el municipio están funcionando sin inconvenientes y los vecinos del distrito se están acercando a los establecimientos escolares para cumplir con su derecho al voto.
El distrito de Almirante Brown, uno de los más importantes de la zona sur del conurbano bonaerense, se encuentra en el centro de atención en estas elecciones debido a su peso electoral. A su vez, Cascallares destacó la relevancia de que la jornada electoral se esté desarrollando con "normalidad", lo cual asegura la transparencia y la fluidez en la emisión de votos.
En un contexto de elecciones clave para el futuro del país y la provincia, el mensaje de Cascallares refuerza la importancia de una participación activa y responsable de los ciudadanos en un contexto de fuerte deserción electoral.