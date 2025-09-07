Elecciones con picante: curiosidades, chicanas y momentos insólitos

LARGARON

Elecciones en marcha: con algunas demoras abrieron los comicios en la Provincia Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo en el marco de las elecciones legislativas. Las mesas abrieron a las 8 de la mañana con algunas dilaciones y se espera una jornada clave para definir bancas legislativas. Una elección bisagra para todos los frentes.