Domingo, 7 septiembre 2025
7 de septiembre de 2025
PERLITAS

Elecciones con picante: curiosidades, chicanas y momentos insólitos

Más allá de los resultados y la seriedad del acto electoral, las elecciones de hoy no estuvieron exentas de momentos curiosos y chicanas entre candidatos y votantes. Un “3%” para Karina Milei, la primer “gastada” del día.

Aunque la jornada electoral de hoy en la provincia de Buenos Aires está marcada por la importancia de elegir concejales, diputados y senadores, no faltan los momentos curiosos y las chicanas que le dan un toque particular a esta jornada. Mientras las urnas se llenan de votos, en los pasillos de los establecimientos de votación y las redes sociales, se viven situaciones inesperadas que, más allá de la política, son parte del clima electoral.

“3%”, la primer gastada

La hermana de Milei, apodada “El Jefe” por el propio presidente, está bajo investigación por su presunta vinculación como beneficiaria directa de un circuito de coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo al que el presidente le negó con un veto un aumento presupuestario especial.

La polémica estalló en la antesala de unas elecciones clave. En este contexto, rápido de reflejos, un vecino se anticipó y le puso un “3%” a Karina Milei en la cartelera del padrón en la escuela donde vota.

Milei te lo explica

Un video de Javier Milei se volvió viral en las últimas horas, no por sus declaraciones o propuestas, sino por la sorprendente técnica que utilizaron para crearlo. Una vez más, la inteligencia artificial se roba el foco. El clip, que muestra al líder libertario con una fluidez casi humana, fue generado mediante software de IA, mientras algunos celebran la innovación, otros critican el uso de estas herramientas, temiendo que se pueda manipular la opinión pública de manera irresponsable.
 
El video no solo ha sorprendido por la calidad de su producción, sino también por las implicaciones que podría tener esta herramienta para futuras campañas electorales.

Colectivos en el Conurbano 
 El León de Axel 
 

La selfie que no fue 
 

