Domingo, 7 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de septiembre de 2025

Los candidatos y dirigentes políticos que ya pasaron por las urnas

Postulantes de diversas fuerzas y funcionarios se acercaron a votar durante esta mañana y lo reflejaron en sus redes sociales. Adorni, Katopodis, Nicoletti y Máximo, entre los madrugadores

En medio de una gran expectativa por lo que representan los comicios en la provincia de Buenos Aires para las dos principales fuerzas que se enfrentan, varios candidatos y dirigentes se acercaron a cumplir con su deber ciudadano durante la mañana. 

Con fuertes expectativas y bajo un fuerte operativo de seguridad, desde las 8 de la mañana abrieron las mesas de votación en toda la provincia. Más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para emitir su voto en estos comicios, en los que se eligen legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La elección bonaerense tiene especial importancia, es una de las votaciones más relevantes por el peso electoral de la provincia, que representa el 37% del padrón nacional y, además, porque marcará el rumbo de cara a las de octubre. 

Francisco Adorni

Esta mañana temprano votó cerca de las 9 de la mañana,  el primer candidato de La Libertad Avanza, Francisco Adorni en el Colegio Nacional Rafael Hernández de la ciudad de La Plata.

Los candidatos y dirigentes políticos que ya pasaron por las urnas

También hizo lo propio, el ministro bonaerense y primer candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección, Gabriel Katopodis en el Instituto Politécnico San Martín, S. Belgrano 3720, en General San Martín.

"Estamos decidiendo cosas muy importantes, cómo sigue la Argentina. Estamos entusiasmados y tenemos el compromiso de trabajar mañana sea cual sea el resultado, seguir trabajando para que los bonaerenses puedan resolver sus problemas", sostuvo el ministro de Infraestructura bonaerense. 

Máximo Kirchner

En tanto, el referente de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner también votó pasadas las 9 de la mañana en la ciudad de La Plata, específicamente en la escuela Nro 50 de Tolosa. 

Los candidatos y dirigentes políticos que ya pasaron por las urnas

En Pehuajó sufragó a las 8.30 de la mañana el intendente y candidato a concejal, Pablo Zurro en la escuela Nro 5. Pablo Nicoletti

Pablo Nicoletti votó en La Plata y llamó a vivir la jornada electoral con esperanza, sin odios ni violencia, y con amplia participación. Tras sufragar, Nicoletti destacó la importancia de la jornada y convocó a los vecinos a participar masivamente:

“Un día importantísimo para todos los bonaerenses y principalmente para los vecinos de La Plata. Lo importante es participar, ir a votar y hacerlo con esperanza y alegría, no con odio y violencia. Esperamos un día en paz, que celebre la democracia".

Los candidatos y dirigentes políticos que ya pasaron por las urnas

"Confío en que los bonaerenses vamos a darle a toda la Argentina una señal clara: queremos seguir reparando el desastre del pasado y empezar construir una provincia que funcione.
El voto es la herramienta más poderosa que tenemos para decidir el rumbo de la provincia. Si no votamos, dejamos que otros decidan por nosotros", dijo el presidente del PRO en la provincia, Cristian Ritondo al momento de votar esta mañana. 
 




"Maxi" Abad
 
El senador nacional Maximiliano Abad votó y convocó a que la ciudadanía participe de los comicios bonaerenses.
 
En la mesa 749, ubicada en el colegio Mar del Plata Day School, Abad concurrió a las urnas y participó del acto electoral. 
 
Los candidatos y dirigentes políticos que ya pasaron por las urnas

"La gente tiene que venir a votar. Le pedimos que venga a votar. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. No hay que dejar que los demás decidan por uno. Por eso, hacemos convocatoria para que los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Mar del Plata, se acerquen a votar", declaró. 
 
En esa línea, agregó: "El futuro de Mar del Plata se construye a partir de la individualidad en el todo. Y los vecinos deben acercarse a las urnas".
 Mayra Mendoza

La candidata a legisladora bonaerense de Fuerza Patria por la Tercera Sección, Mayra Mendoza, planteó que la expectativa que tienen para las elecciones provinciales es que "la gente vote". La intendenta de Quilmes dijo después de votar en Ezpeleta: "La expectativa es que la gente vote, es una jornada democrática, con un clima muy lindo para vivir en familia, así lo estoy viviendo yo".

Mendoza dijo: "Ahora vamos a ir a desayunar, después al centro de cómputos, después a la Municipalidad y después voy a saludar a los que trabajaron en Quilmes, después voy a ir a La Plata y después voy a terminar en San José 1111". Se trata del departamento de Constitución en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario por la condena por la causa Vialidad.

Diego Valenzuela

En una nueva de elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y primer candidato libertario a senador por la Primera Sección, votó por la mañana y destacó la importancia de la participación de los vecinos en el proceso democrático. Lo hizo en el colegio San Carlos Borromeo, en Sáenz Peña.

Antes de votar, el candidato aprovechó para destacar la importancia del sufragio. “Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado”. Además, destacó sus años como intendente y habló sobre su candidatura: “Hace 9 años y medio que gobernamos en Tres de Febrero, estoy muy feliz de lo que hicimos acá, creo que transformamos el distrito. Ahora tengo un nuevo rol que es el de ser el candidato representando a los bonaerenses que lo ejerzo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad”.

Los candidatos y dirigentes políticos que ya pasaron por las urnas

José Luis Espert

El legislador José Luis Espert aseguró que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz" de que se siga votando, a la vez que indicó que, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, "el país venía en deterioro".

"Vamos a ver qué pasa con el resultado y lo tomaremos con mucha calma", aseveró, tras lo cual dijo: "Felicito a los que hoy votan y a los que no van a votar les digo que reflexionen".

"Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuperamos la democracia", dijo, tras lo cual añadió: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia".

