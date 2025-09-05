Volver | La Tecla Nacionales 5 de septiembre de 2025 POR LAS DUDAS

Discapacidad: presentan un amparo preventivo por si Milei va a la Justicia

Una mujer discapacitada realizó la presentación para que se impida al Poder Ejecutivo dilatar la implementación de la ley, luego de que Milei anunciara que judicializaría cualquier rechazo del Congreso a sus vetos.

Compartir