Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de septiembre de 2025 RUMBO A LAS URNAS

Comenzó la veda: qué está prohibido hacer y hasta cuándo

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre y ya rige la Ley Electoral. Los detalles de las actividades no permitidas.

Compartir