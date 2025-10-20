Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2025 "TOTALMENTE INNECESARIO"

Con un tutorial en vivo, Bianco cruzó al Gobierno por el nuevo sistema electoral

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó una nueva conferencia acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Allí informó la agenda del Gobernador, apuntó contra el Gobierno por el cierre de empresas y dio un breve tutorial sobre cómo votar este domingo.

