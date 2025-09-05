5 de septiembre de 2025
REVÉS
Bajan una lista en Bahía Blanca porque la boleta tiene la foto equivocada
El frente Es con Vos, Es con Nosotros no competirá para el Concejo Deliberante bahiense: habían puesto en la papeleta la imagen de un joven influencer que iba a ser candidato pero fue retirado por no cumplir los requisitos.
A sólo tres días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una de las alianzas en competencia debió bajar su lista local en Bahía Blanca, y quedó fuera de la competencia en ese distrito clave del sur bonaerense.
Se trata del frente Es con Vos, Es con Nosotros, que había propuesto al joven influencer Kevin Kalister como primer candidato a concejal, pero debió retirarlo porque el muchacho no cumplía con el tiempo mínimo como ciudadano bahiense para postularse a un cargo electivo.
Sin embargo, en la boleta, aunque ya no está su nombre, sí figura su foto, en lugar de la de quien quedó como primera candidata al Concejo Deliberante, Sofía Bianconi.
Kalister era una de las apuestas más fuertes de Es con Vos, Es con Nosotros. Es un personaje local muy conocido y su cuenta de Instagram bahiablancafood, dedicada a evaluar platos de restaurantes y publicar noticias sobre comida, tiene más de 200.000 seguidores.
El primer candidato a diputado por la sexta sección electoral fue el encargado de anunciar que no presentarán la lista local. El abogado Hernán González Becares (que sí sigue en competencia para la Legislatura) explicó: “Bajamos la lista de Bahía Blanca. La lista está oficializada por la Junta Electoral, pero tiene la foto de Kevin en lugar de la de Sofía. Predicamos honestidad y ética, y lo practicamos”.