Bajan una lista en Bahía Blanca porque la boleta tiene la foto equivocada

El frente Es con Vos, Es con Nosotros no competirá para el Concejo Deliberante bahiense: habían puesto en la papeleta la imagen de un joven influencer que iba a ser candidato pero fue retirado por no cumplir los requisitos.

