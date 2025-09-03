Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2025 ENTREVISTA

Pedro Caminos sobre el fallo por los audios: “Es un acto de censura previa”

En “Desconfiados”, el abogado constitucionalista resaltó que la decisión del juez Maraniello viola la Carta Magna y puntualizó que la Corte siempre rechaza este tipo de fallos porque “entiende que son actos de censura”.

