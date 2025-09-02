2 de septiembre de 2025
TENSIÓN
Estados Unidos ataca barco venezolano vinculado al narcotráfico: 11 muertos
Donald Trump confirma operación militar en el Caribe contra embarcación que transportaba drogas, en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
Donald Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que, según afirmó, transportaba un cargamento de drogas procedente de Venezuela. La operación, que dejó un saldo de 11 personas muertas, fue presentada como parte de la ofensiva de la administración Trump contra el narcotráfico, en un contexto de alta tensión con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Durante una comparecencia en el Despacho Oval, Trump declaró: “En los últimos minutos, literalmente, destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos. Estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos”.
Más tarde, en su red social Truth Social, el mandatario precisó: “Esta mañana, por órdenes mías, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque kinético contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas del Tren de Aragua, en el área de responsabilidad del Mando Sur. El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en once terroristas muertos en la operación. Ningún soldado estadounidense resultó herido en este ataque. Que esto sirva de advertencia a cualquiera que esté pensando aunque sea de lejos la posibilidad de meter drogas en Estados Unidos”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación a través de un mensaje en X, describiéndola como un “ataque letal” contra una embarcación operada por una “organización narcoterrorista designada”. Según Rubio, el barco había zarpado de Venezuela y estaba vinculado al Tren de Aragua, una banda transnacional señalada por Washington como responsable de actividades de narcotráfico y violencia.
El ataque se produce en medio de un despliegue naval estadounidense sin precedentes en el Caribe, que incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear y miles de efectivos, con el objetivo declarado de combatir el tráfico de drogas.
Esta acción ha generado una fuerte reacción del gobierno venezolano, que ha denunciado una “amenaza extravagante” y ha movilizado tropas y milicias en respuesta. Nicolás Maduro advirtió el lunes que Venezuela enfrenta “la más grande amenaza que se haya visto en el continente en los últimos 100 años” y afirmó que, de ser agredido, su país se declararía “en lucha armada”.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido un comunicado oficial sobre el ataque, pero se espera que lo considere una violación de su soberanía. Este incidente marca un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, con implicaciones que podrían agravar el conflicto en la región.