Estados Unidos ataca barco venezolano vinculado al narcotráfico: 11 muertos

EN CAMPAÑA

Kicillof: “No buscamos desestabilizar a Milei, buscamos que pare de ajustar y perseguir” El Gobernador encabezó el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en la primera sección, junto a Katopodis. Dijo que el plan económico del gobierno es “profundamente antiindustrial” y que la tarea de acá al domingo es procurar que la gente vaya a votar para decirle “Basta” al gobierno libertario.