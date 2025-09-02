Reapareció CFK en redes con el “Ay Milei”: “La vas a chocar mal”

ECONOMÍA

“Quieren llegar al domingo con la inflación del 2% y usa para eso el dólar barato” El economista Gerardo De Santis analizó los motivos y consecuencias de la decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir en el mercado de cambios. “Argentina tiene un riesgo país de 900 puntos, y es porque el modelo de Milei es insostenible”, aseguró.