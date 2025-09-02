2 de septiembre de 2025
REAPARICIONES
Reapareció CFK en redes con el “Ay Milei”: “La vas a chocar mal”
La expresidenta volvió a publicar un extenso texto en su cuenta de X cuestionando el modelo económico del gobierno y el anuncio de intervención en el mercado. También hubo palitos por la cautelar para difundir nuevos audios.
Luego de que se cumplieran tres años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta reapareció en redes sociales cuestionando al gobierno de Javier Milei, que lleva semanas complicadas en torno al escándalo por los audios de Diego Spagnuolo.
Además de mandar mensajes grabados a la militancia en distintos actos de campaña para las elecciones bonaerenses, CFK volvió a pegarle al gobierno por el rumbo económico, sobre todo luego del anuncio de la intervención en el mercado para contener al dólar en medio de su fuerte aumento en los últimos días.
“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”, comenzó la expresidenta. Luego enfatizó: “Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…”.
Allí continuaron las críticas al modelo económico del gobierno nacional: “Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)...”
El pasado sábado se vio una nueva aparición de Cristina Kirchner en redes con una foto poco usual. A través de la cuenta de Instagram de Máximo Kirchner, se vio a la expresidenta junto a Carlos Alberto "Indio" Solari, en un encuentro entre ambos previo a su intento de magnicidio.
“Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”... SIN PESOS Y SIN DÓLARES”, sentenció la expresidenta.
Allí mencionó la última medida que anunció el Banco Central: “Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!”
Acto seguido, la expresidenta comenzó con las chicanas: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!”.
“ ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!”, cerró recordando la resolución judicial que impide a los medios de comunicación difundir nuevos audios.