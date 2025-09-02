Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2025 LEGISLATIVAS PROVINCIALES

La Junta Electoral bonaerense difundió protocolo para reponer boletas en las elecciones

El organismo ratificó que cada partido deberá hacerse cargos de sus papeletas durante los comicios de este domingo 7 de septiembre. Asimismo, dio a conocer que prevé un refuerzo para evitar inconvenientes.

