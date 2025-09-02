Apps
LEGISLATIVAS PROVINCIALES

La Junta Electoral bonaerense difundió protocolo para reponer boletas en las elecciones

El organismo ratificó que cada partido deberá hacerse cargos de sus papeletas durante los comicios de este domingo 7 de septiembre. Asimismo, dio a conocer que prevé un refuerzo para evitar inconvenientes.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aprobó un protocolo que establece que las agrupaciones políticas serán responsables de reponer boletas en caso de faltantes durante las elecciones 2025 del 7 de septiembre. La medida pone en primer plano la tarea de los fiscales partidarios en cada mesa de votación.

El organismo recordó que esta obligación no es nueva. “Más allá de aprobarse un protocolo esto siempre fue así”, subrayaron desde el organismo. El procedimiento viene aplicándose desde el regreso de la democracia en 1983, pero la resolución busca reforzar su cumplimiento de manera explícita.

La disposición también prevé un mecanismo de contingencia. La Junta dispuso que en cada establecimiento haya una “bolsa de contingencia” con boletas de todos los partidos, con el objetivo de colaborar en la reposición si una fuerza política no cumple con la reposición inmediata.

De todas formas, la Junta Electoral reiteró que la responsabilidad final de reponer boletas es exclusiva de las agrupaciones políticas. “Más allá de esta previsión se reitera que la responsabilidad de la reposición es exclusiva de cada asociación política”, señalaron en el comunicado.

Las autoridades del organismo insistieron en que los partidos no deben delegar esta tarea. Los fiscales partidarios tendrán que garantizar que en cada cuarto oscuro estén disponibles las boletas de su fuerza, tanto al inicio como a lo largo de la jornada electoral.

Con estas disposiciones, la Junta busca asegurar que no falten boletas durante los comicios. La previsión de refuerzos busca evitar conflictos en el desarrollo de las elecciones 2025 de este domingo 7 de septiembre, aunque el eje central se mantiene en la obligación de cada partido político.



