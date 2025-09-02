Volver | La Tecla Nacionales 2 de septiembre de 2025 RESULTADOS CONTUNDENTES

Qué dice la autopsia del adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes

El joven había ingresado al local bailable con el DNI de un amigo mayor de edad y, según el parte policial, se descompensó dentro del lugar. Uno de los encargados lo trasladó al Hospital Evita Pueblo donde ingresó ya sin vida.

Compartir