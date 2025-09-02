2 de septiembre de 2025
RESULTADOS CONTUNDENTES
Qué dice la autopsia del adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes
El joven había ingresado al local bailable con el DNI de un amigo mayor de edad y, según el parte policial, se descompensó dentro del lugar. Uno de los encargados lo trasladó al Hospital Evita Pueblo donde ingresó ya sin vida.
La Justicia se encuentra avanzando en la investigación por la muerte del adolescente Camilo Isabella Valenzi de 15 años. El chico había podido ingresar al boliche gracias al DNI de un amigo mayor, pero posteriormente se descompensó y su familia asegura que fue agredido dentro del lugar.
Tras la realización de la autopsia, los resultados arrojaron que Camilo murió por la ruptura de una úlcera gástrica crónica que llevaba alrededor de ocho meses de evolución.
La pericia médica descartó lesiones compatibles con una golpiza y determinó que el cuadro se produjo dentro del boliche, sin que el menor haya salido del lugar.
Por su parte, el hermano del joven que le prestó el DNI declaró a la Policía y sostuvo que jamás hubo una agresión, asegurando que eran amigos. Asimismo, la familia del adolescente respalda esa versión de los hechos.
La investigación, a cargo de la comisaría novena de Quilmes, continúa para establecer responsabilidades en torno al control de ingreso al local bailable y la atención brindada durante la emergencia.
“Me dijo el comisario que no hubo golpes… Pero ¿de dónde viene el sangrado?, quiero saber yo. ¿De qué viene un sangrado del estómago? O de mucha bebida que tomó adentro del boliche, porque era canilla libre, o de un golpe, o de otra cosa, no sé. Yo no soy médico, pero quiero saber de qué falleció”, reclamó Daniel, papá de la víctima a la prensa.