Una elección que define el poder

El 7 de septiembre no solo se eligen senadores provinciales y concejales, sino que se reconfigura el poder local para dos años venideros. Se ponen en juego liderazgos,gabinetes y las alianzas.

