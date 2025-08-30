Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2025 FORMACIÓN

Continúan las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en la Provincia

La iniciativa cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias y se extenderá hasta el 5 de septiembre. Permite a los seleccionados optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual, que también se encuentra disponible.

