30 de agosto de 2025
FORMACIÓN
Continúan las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en la Provincia
La iniciativa cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias y se extenderá hasta el 5 de septiembre. Permite a los seleccionados optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual, que también se encuentra disponible.
Desde el jueves 21 de agosto, se están desarrollando las capacitaciones presenciales para las ciudadanas y los ciudadanos designados como autoridades de mesa en los 135 municipios de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, donde se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.
Durante estas semanas, se dictaron y dictarán 264 cursos, algunos en sedes universitarias y otros en espacios de instituciones públicas provinciales, asegurando cobertura en todos los municipios de la provincia. La iniciativa, que cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderá hasta el 5 de septiembre y permite a las autoridades de mesa optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual, que también se encuentra disponible.
“Es la primera vez en la historia que llegamos a los 135 municipios y que podemos realizar capacitaciones presenciales en cada uno de ellos, y la respuesta de la gente es excelente. La autoridad de mesa es la máxima autoridad de todo el proceso electoral, por lo que resulta vital para el fortalecimiento del sistema democrático que pueda estar adecuadamente capacitada”, expresó Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en el distrito de la provincia de Buenos Aires.
Este esquema integral se implementó por primera vez en las elecciones de 2023 y, este año, contempla la coordinación entre el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema bonaerense, el Gobierno provincial —a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación—, las universidades públicas nacionales y provinciales con sede en la provincia, y la Universidad Atlántida.
“Las elecciones de este año representan un hito en la provincia de Buenos Aires debido a la suspensión de las PASO, el desdoblamiento electoral y la implementación de la Boleta Única Papel en octubre. Estos cambios exigieron reforzar la capacitación de las más de 78.000 autoridades de mesa designadas para el 7 de septiembre”, dijo Ramos Padilla.
En esta elección, la provincia de Buenos Aires cuenta con 13.361.359 electores distribuidos en 38.788 mesas, que funcionan en 6.426 locales de votación. Fueron convocadas en el plan base 78.070 autoridades, previendo al menos dos por mesa. Se libraron alrededor de 41.500 telegramas de reemplazo y 52 reposiciones, mientras que las devoluciones del correo ascienden a 39.018 y las excusaciones, tanto presenciales como vía aplicación CNE, son alrededor de 4200. En el call center, que atiende de 7:30 a 18:00, ingresan alrededor de 300 llamados diarios y los principales motivos de consulta continúan siendo designación de autoridades de mesa y registro en el sitio web para capacitación.
Las autoridades de mesa que aún deseen inscribirse a los cursos presenciales pueden hacerlo ingresando a www.capacitacionelectoral.gob.ar , seleccionando “Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires” y luego “Capacitación Presencial”, donde podrán solicitar un turno y elegir el municipio correspondiente. También se puede acceder directamente al sistema de inscripción en https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/
Desde el Juzgado Electoral se informó que, aunque estas capacitaciones están destinadas a las elecciones provinciales de septiembre, se repetirán para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).
Para más información, la Secretaría Electoral atiende consultas telefónicas de lunes a domingo de 8 a 18 hs. por su vía de comunicación oficial: 0800 666 3532 .
Próximas capacitaciones
Domingo 31 de agosto: Rojas
Lunes 1 de septiembre: CABA, Ranchos, Rivadavia, San Vicente, San Andrés de Giles, Villarino, Baradero, Quilmes, La Plata, San Fernando, Pellegrini, Zarate, General Rodríguez, Tornquist, Pinamar, General Madariaga, Mar del Plata, Berisso, Pergamino
Martes 2 de septiembre: Lanús, General San Martín, Malvinas Argentinas, Tigre, Marcos Paz, Leandro N. Alem, Carmen de Areco, Almirante Brown, Punta Indio, Florencio Varela, La Matanza, Caseros, Junín, Los Toldos, Magdalena, Lezama
Miércoles 3 de septiembre: Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Mar del Plata, Navarro, Lomas de Zamora, San Antonio de Padua, Villa Dominico, Bahía Blanca, General Pacheco, Capitán Sarmiento, Brandsen, General Arenales, Pila, Coronel Dorrego
Jueves 4 de septiembre: Lanús, Mar de Ajó, General Las Heras, La Matanza, Ezeiza, General San Martín, Campana, Quequén, Tandil, Olavarría, San Antonio de Areco, Azul, Berazategui, Lomas de Zamora, San Miguel, Cañuelas, Carlos Tejedor, General Guido
Viernes 5 de septiembre: Mar del Plata, San Cayetano, Hipólito Yrigoyen, Florencio Varela, La Plata, Hurlingham, San Fernando, Lobos, General Lavalle, Berisso