30 de agosto de 2025
RECORRIDA
Massa refuerza su presencia en el conurbano y el interior bonaerense de cara al 7S
El referente del Frente Renovador recorrió Junín y Baradero y anticipó actividades en San Martín y San Vicente. Con un rol de apoyo a los candidatos locales, busca consolidar la unidad del espacio y llevar el debate a temas como vivienda, empleo joven, seguridad y derechos de los adultos mayores
En el tramo final de la campaña hacia las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa intensificó su actividad en territorio bonaerense con una agenda centrada en la unidad y el acompañamiento a candidatos locales. Este viernes, el referente del Frente Renovador visitó Junín y Baradero, y su equipo anticipó próximas paradas en San Martín y San Vicente.
Según informaron desde su entorno, la recorrida se plantea con bajo perfil y foco en “escuchar” a distintos sectores. En Junín —cabecera de la cuarta sección electoral— Massa acompañó a la candidata a senadora provincial Valeria Arata en una actividad con vecinos que señalaron impactos del ajuste económico y en una visita a una obra del Procrear de 149 viviendas que permanece paralizada desde diciembre de 2023, lo que —plantearon— genera incertidumbre entre familias adjudicatarias.
Más tarde, en Baradero (segunda sección), encabezó un encuentro con jóvenes preocupados por la falta de empleo y las perspectivas laborales, junto al candidato a concejal Juan Bautista Morales y al candidato a diputado provincial Carlos Puglelli.
Para las próximas horas, el itinerario prevé actividades en San Martín y San Vicente. En el primer caso, Massa mantendrá un encuentro con adultos mayores para relevar dificultades vinculadas a jubilaciones, medicamentos y atención médica. En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantecazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, se programó una actividad con eje en seguridad.
En paralelo, se difundió que Massa envió un mensaje telefónico dirigido a la ciudadanía bonaerense, convocando a “defender la provincia” en el contexto del proceso electoral. Desde su entorno remarcan que su participación tiene un rol de apoyo a las postulaciones locales, en línea con la estrategia de ordenar y unificar al espacio en distintos distritos.
Con estas acciones, el exministro busca consolidar presencia en distintas secciones electorales de la provincia a ocho días de los comicios, en un escenario de alta competencia y con agendas diferenciadas por territorio: vivienda e infraestructura en la cuarta sección; empleo joven en la segunda; y seguridad y políticas para adultos mayores en el conurbano.