Massa refuerza su presencia en el conurbano y el interior bonaerense de cara al 7S

El referente del Frente Renovador recorrió Junín y Baradero y anticipó actividades en San Martín y San Vicente. Con un rol de apoyo a los candidatos locales, busca consolidar la unidad del espacio y llevar el debate a temas como vivienda, empleo joven, seguridad y derechos de los adultos mayores

