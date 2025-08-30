Volver | La Tecla Nacionales 30 de agosto de 2025 DESCUBRIMIENTO

El ibuprofeno y el paracetamol podrían ser los responsables de la resistencia a los antibióticos

Una nueva investigación de la Universidad del Sur de Australia muestra que estos comprimidos están alimentando silenciosamente una de las mayores amenazas para la salud mundial: la resistencia a los remedios.

